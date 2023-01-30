https://uz.sputniknews.ru/20230130/student-tashkentskogo-filiala-vgik-pobedil-na-kinofestivale-kusturitsy-31839984.html
Студент ташкентского филиала ВГИК победил на кинофестивале Кустурицы
Студент ташкентского филиала ВГИК победил на кинофестивале Кустурицы
Короткометражный фильм "Кассета" признан лучшим в одной из шести номинаций международного кинофестиваля Küstendorf Film & Music Festival.
2023-01-30T18:38+0500
2023-01-30T18:38+0500
2023-01-30T18:38+0500
культура
узбекистан
фильм
ташкентский кинофестиваль
режиссер
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ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Студент филиала Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте Тимур Муродов стал победителем Международного кинофестиваля Küstendorf Film & Music Festival Эмира Кустурицы.Его короткометражная лента "Кассета" признана лучшей в одной из шести номинаций конкурса, сообщает УзА. Всего в конкурсе принимали участие 374 картины режиссеров из более чем 30 стран мира.Награду победителю вручил сам Эмир Кустурица. Он также предложил Муродову сотрудничество в рамках своей киношколы.Короткометражный фильм "Кассета" Тимур Муродов создал в рамках конкурса "Кино за 5 дней" XIV Ташкентского международного кинофестиваля. Картина стала победителем конкурса. Позже она также получила главный приз 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.До этого прошел специальный показ фильма "Кассета" в этнодеревне Дрвенград (Кустендорф), единственным постоянным жителем которого является сам Кустурица, который проводит здесь время, свободное от съемок и гастролей. Деревню построили во время съемок фильма "Жизнь как чудо" в 2004 году.Читайте также: Кустурица пригласил узбекского студента на свой кинофестиваль
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узбекистан ташкент филиал вгик корокометражный фильм кассета тимур муродов küstendorf film & music festival эмира кустурицы
узбекистан ташкент филиал вгик корокометражный фильм кассета тимур муродов küstendorf film & music festival эмира кустурицы
Студент ташкентского филиала ВГИК победил на кинофестивале Кустурицы
Короткометражный фильм "Кассета" признан лучшим в одной из шести номинаций международного кинофестиваля Küstendorf Film & Music Festival.
ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Студент филиала Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте Тимур Муродов стал победителем Международного кинофестиваля Küstendorf Film & Music Festival Эмира Кустурицы.
Его короткометражная лента "Кассета" признана лучшей в одной из шести номинаций конкурса, сообщает УзА. Всего в конкурсе принимали участие 374 картины режиссеров из более чем 30 стран мира.
Награду победителю вручил сам Эмир Кустурица. Он также предложил Муродову сотрудничество в рамках своей киношколы.
Короткометражный фильм "Кассета" Тимур Муродов создал в рамках конкурса "Кино за 5 дней" XIV Ташкентского международного кинофестиваля. Картина стала победителем конкурса. Позже она также получила главный приз 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.
До этого прошел специальный показ фильма "Кассета" в этнодеревне Дрвенград (Кустендорф), единственным постоянным жителем которого является сам Кустурица, который проводит здесь время, свободное от съемок и гастролей. Деревню построили во время съемок фильма "Жизнь как чудо" в 2004 году.