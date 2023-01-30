https://uz.sputniknews.ru/20230130/uzbekistan-nachal-import-iz-rossii-benzina-ai-80---kompaniya-31843388.html

Узбекистан начал импорт из России бензина Аи-80 - компания

Узбекистан начал импорт из России бензина Аи-80 - компания

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Узбекистан начал импорт из России бензина Аи-80 для удовлетворения внутреннего спроса в зимний период, сообщает пресс-служба АО... 30.01.2023, Sputnik Узбекистан

2023-01-30T19:29+0500

2023-01-30T19:29+0500

2023-01-30T19:39+0500

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бензин

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ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Узбекистан начал импорт из России бензина Аи-80 для удовлетворения внутреннего спроса в зимний период, сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз". Топливо поставляется на 69 автозаправок компании по всему Узбекистану. В декабре министерство энергетики Узбекистана сообщало, что подписало соглашение о поставке 300 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Узбекистан, а также соглашение о транзите 300 тысяч тонн российской нефти в 2023 году. С 2018 года в республике из-за снижения поставок газа в зимнее время начали вводить временные ограничения работы газозаправок для обеспечения стабильных поставок природного газа населению, больницам, школам, дошкольным учреждениям, а также крупным электростанциям. В стране около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе, поскольку существует дефицит дизельного топлива и бензина. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам прошлого года выросла на 1,8%, до 787,8 тысячи тонн.Читайте также: Узбекистан возобновит подачу электричества в Афганистан

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