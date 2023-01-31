https://uz.sputniknews.ru/20230131/chto-izmenitsya-dlya-uzbekistantsev-s-1-fevralya--podrobnosti-31862449.html

Что изменится для узбекистанцев с 1 февраля – подробности

Что изменится для узбекистанцев с 1 февраля – подробности

С февраля предпринимателям станет проще вступить в ТПП, граждане смогут вывозить в ювелирные изделия без заполнения таможенной декларации, адвокатские ордеры станут электронными. Подробности – в нашем традиционном обзоре.

2023-01-31T15:03+0500

2023-01-31T15:03+0500

2023-01-31T15:03+0500

общество

законодательство

предприниматели

торгово-промышленная палата узбекистана

адвокат

ювелирные украшения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/06/24397231_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9f4d508cad1828de9a8e01536baa41ed.jpg

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Какие изменения в законодательстве вступят в силу с 1 февраля - в традиционном обзоре от Sputnik.Членство в ТПП станет бесплатным для малого и среднего бизнесаСубъекты микро-, малого, среднего бизнеса смогут вступать в члены Торгово-промышленную палату (ТПП) без уплаты вступительных и членских взносов. При госрегистрации предпринимателей ТПП будет получать данные нового субъекта.Также палата начнет получать государственные субсидии Общественного фонда и региональных общественных фондов.Вывоз ювелирных изделий до 100 млн сумов без таможенной декларацииФизические лица смогут вывозить за пределы таможенной территории Узбекистана готовые ювелирные изделия стоимостью до 100 млн. сумов без заполнения пассажирской таможенной декларации; стоимостью 100 млн. сумов и более — на основании декларации.Индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством ювелирных изделий, смогут вывозить в коммерческих целях ювелирные изделия, не внося данные в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций.Адвокатские ордеры станут электроннымиАдвокатские структуры будут выдавать электронный ордер с QR-кодом, приравненный к статусу ордера традиционной формы для ведения определенного дела. При этом появится возможность устанавливать полномочия адвоката на ведение определенного дела.Читайте также: В Фергане появится Международный институт пищевых технологий

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

изменения в законодательстве 1 февраля обзор как вступить в торгово-промышленную палату взносы как вывезти ювелирные изделия заполнить таможенную декларацию работа адвокатов