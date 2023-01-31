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В Фергане появится Международный институт пищевых технологий
В Фергане появится Международный институт пищевых технологий
В институте будут готовить высококвалифицированные кадры, которые смогут работать по современным международным стандартам.
2023-01-31T08:56+0500
2023-01-31T08:56+0500
общество
вуз
фергана
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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. В Фергане откроется Международный институт пищевых технологий и инженерии. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана.Учредителем нового учебного заведения станет Министерство сельского хозяйства республики при участии компании "Atyab International Services" Султаната Оман.В институте будут готовить высококвалифицированные кадры, которые смогут работать по международным стандартам качества (Global G.A.P, Organic, НАССР и другим).В новом вузе будет действовать несколько направлений: технологии производства и переработки, рыночные тенденции, безопасность и стандарты качества, методы управления отраслью и сведения о продукции.Преподавать в институте будут квалифицированные зарубежные специалисты, а также местные эксперты, имеющие международный опыт.Компания Atyab International Services окажет содействие в создании при Институте 12 инкубационных центров по линиям производства и переработки плодоовощной, молочной, мясной, хлебной и кондитерской продукции.Здесь будет действовать Центр по повышению потенциала субъектов агробизнеса - Capacity Building Center. В подчинение Института также передадут Кокандский техникум пищевой промышленности и сервиса.Читайте также: Вождаев рассказал о планах Россотрудничества в Узбекистане
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узбекистан фергана институт пищевых технологий инженерии постановление президента
узбекистан фергана институт пищевых технологий инженерии постановление президента

В Фергане появится Международный институт пищевых технологий

08:56 31.01.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор и переработка урожая овощей, архивное фото
Сбор и переработка урожая овощей, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.01.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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В институте будут готовить высококвалифицированные кадры, которые смогут работать по современным международным стандартам.
ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. В Фергане откроется Международный институт пищевых технологий и инженерии. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана.
Учредителем нового учебного заведения станет Министерство сельского хозяйства республики при участии компании "Atyab International Services" Султаната Оман.
В институте будут готовить высококвалифицированные кадры, которые смогут работать по международным стандартам качества (Global G.A.P, Organic, НАССР и другим).
В новом вузе будет действовать несколько направлений: технологии производства и переработки, рыночные тенденции, безопасность и стандарты качества, методы управления отраслью и сведения о продукции.
Преподавать в институте будут квалифицированные зарубежные специалисты, а также местные эксперты, имеющие международный опыт.
Компания Atyab International Services окажет содействие в создании при Институте 12 инкубационных центров по линиям производства и переработки плодоовощной, молочной, мясной, хлебной и кондитерской продукции.
Здесь будет действовать Центр по повышению потенциала субъектов агробизнеса - Capacity Building Center. В подчинение Института также передадут Кокандский техникум пищевой промышленности и сервиса.
Читайте также: Вождаев рассказал о планах Россотрудничества в Узбекистане
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