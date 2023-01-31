https://uz.sputniknews.ru/20230131/korabl-rossiya-razvorachivaetsya-na-yugo-vostok-31865695.html

Корабль "Россия" разворачивается на юго-восток

Корабль "Россия" разворачивается на юго-восток

Пока широкая общественность следит за громкими и яркими новостями на юго-западном направлении, на противоположном конце карты происходят события, возможно, не столь зрелищные, но не менее важные, особенно в дальней перспективе.

2023-01-31T15:59+0500

2023-01-31T15:59+0500

2023-01-31T16:15+0500

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Вчера делегация Государственной думы под предводительством спикера Вячеслава Володина прибыла в Туркменистан, где провела ряд встреч на самом высоком уровне.Нужно сказать, что из-за разницы во времени самолет из Москвы сел в Ашхабаде довольно поздно, что, впрочем, никак не повлияло на уровень встречи. Вячеслава Володина и его коллег встречал лично бывший президент Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов на правах хозяина пригласил российских коллег, как говорится в рамках протокола, на встречу за закрытыми дверями. О чем шла речь за этими самыми дверями, знают лишь участники, а уже утром Володина в своей резиденции принимал действующий глава республики Сердар Бердымухамедов. И вот с этого момента мы и позволим себе начать наш сегодняшний разговор.Спикер российского парламента в своей речи упомянул многие аспекты, нас же по привычке интересует сектор энергетики. Володин подчеркнул, что благодаря давнему и тесному сотрудничеству двух стран удается поддерживать стабильный уровень взаимной торговли, а чтобы придать товарным отношениям дополнительный стимул, требуется сосредоточиться на разработке нефтегазовых месторождений и расширении географии поставок нефти и газа. Более того, требуется не просто добывать углеводороды и примитивно выбрасывать их на рынок — крайне желательно повысить степень и объем переработки сырья, то есть увеличить стоимость и маржинальность реализуемых ресурсов. Ключевой же стала ненавязчиво проскочившая фраза о том, что Москва и Ашхабад планируют максимально тесно координировать свои действия так, чтобы не только получать выгоду, но и не наносить ущерба второй стороне.Туркменистан — страна довольно закрытая и не особо любит выносить из избы хронику своей повседневности, а потому, к сожалению, широкой общественности об этом государстве известно не так уж много.С точки зрения географии страна больше похожа на кольцо жизни, которое опоясывает пустыню Каракум. Черные пески, а именно так переводится название пустыни, занимают громадную площадь в 350 тысяч квадратных километров и покрывают значительную часть Туркменистана. В 1984 году на радиоволнах Советского Союза впервые прозвучал шлягер "Каракум", под зажигательный мотив которого весело отплясывала вся громадная страна. Песня была сугубо развлекательная, но геологи и энергетики уже тогда знали, что неприветливые пески таят сокровища, от которых не отказался бы ни один сказочный падишах или султан.На сегодняшний день доказанные запасы природного газа в Туркменистане составляют без малого 14 триллионов кубических метров, благодаря чему жаркая и пустынная страна прочно удерживает четвертую строчку в мировом табеле, опережая, например, США, которые сейчас развернули самую настоящую СПГ-экспансию мирового масштаба. При собственном (постоянно растущем) потреблении в 36,7 миллиарда кубометров Туркменистан добывает около 84 миллиардов кубометров природного газа в год, и, как несложно догадаться, оставшиеся объемы уходят на экспорт.Если говорить более подробно, то главным покупателем туркменского газа является Китай. Просто для понимания: за последние 12 лет Пекин и Ашхабад протянули три линии магистральных газопроводов, по которым только в прошлом году было прокачано голубого топлива на 4,5 миллиарда долларов. Россия при всем старании экспортировала в Китай ровно в три раза меньше.Наши постоянные читатели помнят, что обычно мы используем две карты. Обычную географическую и контурную, куда наносим интересующие нас объекты инфраструктуры. Подобная практика очень часто помогает понять скрытые мотивы многих событий, их предпосылки и, что главное, перспективы.Конкретно Туркменистан, помимо внушительной газоносности, обладает важнейшим преимуществом: по его территории уже проходят или запланировано строительство крупных газотранспортных магистралей. Нужды Китая обеспечивают три крупных месторождения на юге страны — Довлетабадское, Иолотанское и Багтыярлыкское. Именно отсюда газ поступает в трубы и уходит на восток через Узбекистан, Казахстан и Киргизию. Каждая из этих стран, помимо транзита, отбирает часть прокачиваемого газа, то есть пополняет список покупателей туркменских углеводородов.Давно существует и отлично работает Транскаспийский газопровод. По нему осуществляются поставки азербайджанского газа в Турцию и дальше в Европу. Ашхабад давно вынашивает планы расширения географии собственных поставок и не один год ведет (пока сугубо теоретические) переговоры о прокладке участка трубопровода по дну Каспия, чтобы включиться в Транскаспийскую магистраль. Это позволило бы получить прямой выход к Турции как крупнейшему газовому хабу на юге Европы и развернуть вектор поставок на юг. Более того, в ближайшем будущем есть шансы на строительство газопровода "Набукко", что открывает дополнительное окно экспортных возможностей через Азербайджан в Болгарию и дальше в Евросоюз. Добавим, что параллельно с газопроводом работает нефтепровод с аналогичным названием, а туркменский резерв по данному направлению оценивается в 600 миллионов баррелей нефти, что только подогревает всеобщий интерес.Иран: кто стоит за атакой дронов на завод в ИсфаханеЧтобы не утомлять нашего читателя ненужными профильными деталями, скажем, что именно в этом регионе сошлись в одну точку многие энергетические проекты.Это и так называемый Прикаспийский газопровод (пока не реализованный), по которому газ должен был уходить в Россию. И газопровод Центральная Азия — Центр, трубы которого, как тросы, через Узбекистан и Казахстан еще со времен СССР "сшивают" между собой Россию и Туркменистан. И МГП Бухара — Ташкент — Бишкек — Алматы, из названия которого ясно, что топливо поставляется и в Киргизию, и в Казахстан. И строящийся газопровод ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия), в прокладке которого Россия принимает самое непосредственное участие. В этом же ряду стоит газопровод "Сарыарка", именно он вместе с туркменским газом обеспечивает нужды столицы Казахстана и помогает проводить газификацию его северных областей.Проще говоря, Туркменистан — это самое настоящее перекрестие караванных троп XXI века, только ведут они не с юга на север, как в давние времена, а во все стороны сразу, и для перевозки ценностей используются не верблюды, а тысячи километров труб.Ашхабад не в состоянии реализовать все эти проекты самостоятельно. Где-то не хватает ресурсов, где-то технологий, а где-то туркменские дипломаты никак не могут преодолеть стену межгосударственных разногласий. Все это в той или иной мере может и уже предлагает Москва. Естественно, небескорыстно, но, если на самом высоком уровне прямо говорят о защите интересов партнера, можно не сомневаться, что этому предшествовали долгие и скрупулезные переговоры, где стороны четко проговорили и прописали все условия, даже самые маловероятные.Большое видится издалека, а потому нашу картину нужно расширить парой дополнительных размашистых мазков.Чтобы понять масштаб проводимой работы, нужно знать, что только за прошлую неделю "Газпром" подписал две дорожные карты: вначале с Узбекистаном, а затем — с Казахстаном. Оба меморандума взаимосвязаны и подразумевают совместное развитие газотранспортной системы — как из России, так и между собой. Помимо прочего, планируется не только нарастить транзитные экспортные поставки в Китай, но и провести тотальную модернизацию транспортной и распределительной системы внутри всех трех стран. Размах головокружительный: только на работы с российской стороны выделяется 260 миллиардов рублей. Да, пока что это только соглашения о намерениях, но даже западные нефтегазовые издания не сомневаются, что данные документы лягут в основу, как его загодя окрестили, "тройственного газового среднеазиатского союза".И еще.Находящийся в этом же регионе гористый Кыргызстан в прошлом году подписал соглашение с корпорацией "Росатом" на строительство первой в истории атомной электростанции малой мощности, два энергоблока по 55 мегаватт каждый. Чернила высохли, и прямо сейчас ведутся изыскания и расчеты по выбору площадки будущего строительства. Ключевое условие — она должна быть как можно менее сейсмоактивна.Также перед самым Новым годом в Оше встретились делегации Узбекистана и Киргизии, стороны заявили о начале процесса демаркации совместной границы. Этот вопрос, крайне болезненный и даже местами политый кровью, находился в полном тупике 30 лет, но постепенное развитие политических и энергетических отношений с Россией и перспективы развития собственных территорий совершили настоящее чудо. Появятся четкие границы — наладится и торговля, искусство которой на Востоке ценят повыше многих других.Корабль "Россия" завершает исторический разворот, и кто встал с ним на один курс, тот молодец. А всех прочих не жалко.Читайте также: Запад намерен свергнуть Эрдогана

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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