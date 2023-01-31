https://uz.sputniknews.ru/20230131/uzbekistan-obsujdaet-s-rossiey-ispolzovanie-transafganskogo-koridora-31860598.html
Узбекистан обсуждает с Россией использование трансафганского коридора
Узбекистан обсуждает с Россией использование трансафганского коридора
Представители транспортных структур двух стран обсудили в Ташкенте варианты формирования новых логистических коридоров.
2023-01-31T14:14+0500
2023-01-31T14:14+0500
2023-01-31T14:14+0500
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ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Транспортные ведомства Узбекистана и России обсуждают использование альтернативного транспортного коридора через Афганистан в страны Юго-Восточной и Южной Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекистанского Министерства транспорта. По данным пресс-службы, представители транспортных ведомств Узбекистана и России обсудили в Ташкенте варианты формирования новых логистических транспортных коридоров для увеличения объема международных грузоперевозок. Участники встречи договорились продолжить в 2023 году обсуждение вопросов развития новых транспортно-транзитных коридоров, а также определили дальнейшие пути по активизации углублению и расширению двухстороннего сотрудничества. По итогам встречи автономная некоммерческая организация "Дирекция международных транспортных коридоров" Минтранса России и центр изучения проблем развития транспорта и логистики при узбекистанском ведомстве заключили меморандум о сотрудничестве.Читайте также: Узбекистан увеличит экспорт стройматериалов в Кыргызстан
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узбекистан россия трансафганский коридор мультимодальный через афганистан логистический коридор
узбекистан россия трансафганский коридор мультимодальный через афганистан логистический коридор
Узбекистан обсуждает с Россией использование трансафганского коридора
Представители транспортных структур двух стран обсудили в Ташкенте варианты формирования новых логистических коридоров.
ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik.
Транспортные ведомства Узбекистана и России обсуждают использование альтернативного транспортного коридора через Афганистан в страны Юго-Восточной и Южной Азии, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу узбекистанского Министерства транспорта.
По данным пресс-службы, представители транспортных ведомств Узбекистана и России обсудили в Ташкенте варианты формирования новых логистических транспортных коридоров для увеличения объема международных грузоперевозок.
"Стороны обменялись мнениями в отношении потенциала альтернативного мультимодального транспортно-транзитного коридора "Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан", связывающего Российскую Федерацию с Юго-Восточной и Южной Азией", - сообщили в Минтрансе Узбекистана.
Участники встречи договорились продолжить в 2023 году обсуждение вопросов развития новых транспортно-транзитных коридоров, а также определили дальнейшие пути по активизации углублению и расширению двухстороннего сотрудничества.
По итогам встречи автономная некоммерческая организация "Дирекция международных транспортных коридоров" Минтранса России и центр изучения проблем развития транспорта и логистики при узбекистанском ведомстве заключили меморандум о сотрудничестве.