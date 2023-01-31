https://uz.sputniknews.ru/20230131/uzbekistan-obsujdaet-s-rossiey-ispolzovanie-transafganskogo-koridora-31860598.html

Узбекистан обсуждает с Россией использование трансафганского коридора

Узбекистан обсуждает с Россией использование трансафганского коридора

Представители транспортных структур двух стран обсудили в Ташкенте варианты формирования новых логистических коридоров.

2023-01-31T14:14+0500

2023-01-31T14:14+0500

2023-01-31T14:14+0500

общество

узбекистан

россия

транспорт

логистика

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ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Транспортные ведомства Узбекистана и России обсуждают использование альтернативного транспортного коридора через Афганистан в страны Юго-Восточной и Южной Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекистанского Министерства транспорта. По данным пресс-службы, представители транспортных ведомств Узбекистана и России обсудили в Ташкенте варианты формирования новых логистических транспортных коридоров для увеличения объема международных грузоперевозок. Участники встречи договорились продолжить в 2023 году обсуждение вопросов развития новых транспортно-транзитных коридоров, а также определили дальнейшие пути по активизации углублению и расширению двухстороннего сотрудничества. По итогам встречи автономная некоммерческая организация "Дирекция международных транспортных коридоров" Минтранса России и центр изучения проблем развития транспорта и логистики при узбекистанском ведомстве заключили меморандум о сотрудничестве.Читайте также: Узбекистан увеличит экспорт стройматериалов в Кыргызстан

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