https://uz.sputniknews.ru/20230131/uzbekistan-uvelichit-eksport-stroymaterialov-v-kyrgyzstan-31856807.html

Узбекистан увеличит экспорт стройматериалов в Кыргызстан

Узбекистан увеличит экспорт стройматериалов в Кыргызстан

Ассоциация "Узсаноаткурилишматериаллари" подписала меморандум о сотрудничестве с кыргызстанскими партнерами.

2023-01-31T11:42+0500

2023-01-31T11:42+0500

2023-01-31T12:04+0500

экономика

стройматериалы

ассоциация

узбекистан

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. В ходе узбекско-кыргызского бизнес-форума производители строительных и отделочных материалов из Узбекистана встретились с представителями кыргызстанских компаний в формате B2B и договорились о сотрудничестве.Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Узсаноаткурилишматериаллари".В результате переговоров предприниматели двух стран подписали меморандумы о сотрудничестве.В частности, ассоциация "Узсаноаткурилишматериаллари" подписала меморандум о развитии торгово-экономических отношений в сфере производства стройматериалов с кыргызстанским объединением "Каринбай".Компания "Asia Basalt Wool" заключила договор о сотрудничестве с кыргызстанским ОсОО "Элет Болсунбек Шадыбекович" о реализации инвестиционного проекта в сфере производства теплоизоляции из базальтового волокна на 2023-2025 годы.Узбекистанское предприятие "Азия Гранит" договорился о сотрудничестве в производстве стеклокристаллита с бишкекским АО "Кыргызиндустрия".Ранее руководитель информационной службы ассоциации Джамшид Шерметов сообщил, что за первые девять месяцев прошлого года сумма экспорта строительных материалов из республики составила $452,6 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 1,5 раза.Наряду с традиционными рынками Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, география экспорта строительных материалов была расширена на такие страны, как Азербайджан, Турция, Фиджи, Канада, Румыния.Узбекистан и Россия также прорабатывают вопрос поставки строительных материалов и оборудования из республики в Россию.В министерстве строительства России в марте прошлого года прошла встреча с представителями промышленной отрасли Узбекистана, по итогам которой было принято решение детально проработать возможности и механизмы такого импорта.Читайте также: На выставке "Иннопром" в Ташкенте уже забронировано 80% площади – оргкомитет

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стройматериалы, ассоциация, узбекистан, кыргызстан