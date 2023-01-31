https://uz.sputniknews.ru/20230131/uzbekistan-uvelichit-eksport-stroymaterialov-v-kyrgyzstan-31856807.html
Узбекистан увеличит экспорт стройматериалов в Кыргызстан
Узбекистан увеличит экспорт стройматериалов в Кыргызстан
Ассоциация "Узсаноаткурилишматериаллари" подписала меморандум о сотрудничестве с кыргызстанскими партнерами.
2023-01-31T11:42+0500
2023-01-31T11:42+0500
2023-01-31T12:04+0500
экономика
стройматериалы
ассоциация
узбекистан
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. В ходе узбекско-кыргызского бизнес-форума производители строительных и отделочных материалов из Узбекистана встретились с представителями кыргызстанских компаний в формате B2B и договорились о сотрудничестве.Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Узсаноаткурилишматериаллари".В результате переговоров предприниматели двух стран подписали меморандумы о сотрудничестве.В частности, ассоциация "Узсаноаткурилишматериаллари" подписала меморандум о развитии торгово-экономических отношений в сфере производства стройматериалов с кыргызстанским объединением "Каринбай".Компания "Asia Basalt Wool" заключила договор о сотрудничестве с кыргызстанским ОсОО "Элет Болсунбек Шадыбекович" о реализации инвестиционного проекта в сфере производства теплоизоляции из базальтового волокна на 2023-2025 годы.Узбекистанское предприятие "Азия Гранит" договорился о сотрудничестве в производстве стеклокристаллита с бишкекским АО "Кыргызиндустрия".Ранее руководитель информационной службы ассоциации Джамшид Шерметов сообщил, что за первые девять месяцев прошлого года сумма экспорта строительных материалов из республики составила $452,6 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 1,5 раза.Наряду с традиционными рынками Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, география экспорта строительных материалов была расширена на такие страны, как Азербайджан, Турция, Фиджи, Канада, Румыния.Узбекистан и Россия также прорабатывают вопрос поставки строительных материалов и оборудования из республики в Россию.В министерстве строительства России в марте прошлого года прошла встреча с представителями промышленной отрасли Узбекистана, по итогам которой было принято решение детально проработать возможности и механизмы такого импорта.Читайте также: На выставке "Иннопром" в Ташкенте уже забронировано 80% площади – оргкомитет
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стройматериалы, ассоциация, узбекистан, кыргызстан
стройматериалы, ассоциация, узбекистан, кыргызстан
Узбекистан увеличит экспорт стройматериалов в Кыргызстан
11:42 31.01.2023 (обновлено: 12:04 31.01.2023)
Ассоциация "Узсаноаткурилишматериаллари" подписала меморандум о сотрудничестве с кыргызстанскими партнерами.
ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. В ходе узбекско-кыргызского бизнес-форума производители строительных и отделочных материалов из Узбекистана встретились с представителями кыргызстанских компаний в формате B2B и договорились о сотрудничестве.
Об этом сообщает
пресс-служба Ассоциации "Узсаноаткурилишматериаллари".
В результате переговоров предприниматели двух стран подписали меморандумы о сотрудничестве.
В частности, ассоциация "Узсаноаткурилишматериаллари" подписала меморандум о развитии торгово-экономических отношений в сфере производства стройматериалов с кыргызстанским объединением "Каринбай".
Компания "Asia Basalt Wool" заключила договор о сотрудничестве с кыргызстанским ОсОО "Элет Болсунбек Шадыбекович" о реализации инвестиционного проекта в сфере производства теплоизоляции из базальтового волокна на 2023-2025 годы.
Узбекистанское предприятие "Азия Гранит" договорился о сотрудничестве в производстве стеклокристаллита с бишкекским АО "Кыргызиндустрия".
Ранее руководитель информационной службы ассоциации Джамшид Шерметов сообщил, что за первые девять месяцев прошлого года сумма экспорта строительных материалов из республики составила $452,6 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 1,5 раза.
Наряду с традиционными рынками Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, география экспорта строительных материалов была расширена на такие страны, как Азербайджан, Турция, Фиджи, Канада, Румыния.
Узбекистан и Россия также прорабатывают
вопрос поставки строительных материалов и оборудования из республики в Россию.
В министерстве строительства России в марте прошлого года прошла встреча с представителями промышленной отрасли Узбекистана, по итогам которой было принято решение детально проработать возможности и механизмы такого импорта.