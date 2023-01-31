https://uz.sputniknews.ru/20230131/v-gornyx-rayonax-mogut-nachatsya-seli-31851409.html

В горных районах могут начаться сели

В горных районах могут начаться сели

Узгидромет распространил экстренное сообщение об опасности схода селей и паводков в горных районах.

2023-01-31T10:51+0500

2023-01-31T10:51+0500

2023-01-31T10:56+0500

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ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. После сильных холодов и обильного снега в Узбекистане потеплело. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, по республике пройдут обильные дожди.Все это создало опасность схода селей в горных районах, сообщает пресс-служба Центра гидрометеорологии республики.Опасность схода селей и паводков будет сохраняться 1-3 февраля в следующих районах:Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.Пресс-служба просит жителей этих регионов, а также отдыхающих и водителей быть осторожными.Читайте также: В Узбекистане появился постоянный штаб по предотвращению ЧС

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