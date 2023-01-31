https://uz.sputniknews.ru/20230131/vrach-rasskazala-kak-dolgo-organizm-vosstanavlivaetsya-posle-grippa-31847147.html

Врач рассказала, как долго организм восстанавливается после гриппа

Врач рассказала, как долго организм восстанавливается после гриппа

Вирусолог посоветовала, что нужно делать, чтобы быстрее прийти в себя после болезни. 31.01.2023, Sputnik Узбекистан

2023-01-31T07:00+0500

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После легкой формы гриппа организму требуется 7-10 дней на восстановление, рассказала главный врач клиники Республиканского научно-исследовательского института вирусологии Мухайё Асилова.“Симптомы, характерные для гриппа, хорошо известны всем нам. Однако, когда температура нормализуется, а кашель и насморк прекращаются, многие люди думают, что они полностью излечились от болезни. Это не так. После острой стадии заболевания начинается восстановительный период. Организм физически и психологически истощен, обезвожен, потерял много энергии. Для этого периода характерны слабость, утомляемость”, - говорит специалист.Согласно исследованиям, при легкой форме гриппа организм восстанавливается примерно за 7-10 дней. В более тяжелых случаях этот период продлевается до 10-14 дней, иногда до 21 дня. А чтобы полностью отойти от болезни и набраться сил, требуется три месяца.По словам главврача, процесс восстановления у всех разный. Длительность этого периода зависит от состояния иммунитета пациента до начала заболевания. Вирус может вызвать и хронические заболевания.Поэтому больной страдает утомляемостью, раздражительностью, головными болями, нарушениями сна, ухудшением памяти и снижением трудоспособности.Чтобы быстрее прийти в себя, нужно:Читайте также: Волшебный лимон: три рецепта от самых страшных болезней

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