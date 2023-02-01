https://uz.sputniknews.ru/20230201/gazozapravochnye-stantsii-nachnut-vosstanavlivat-svoyu-rabotu-2-fevralya--minenergo-31901604.html

Газозаправочные станции начнут восстанавливать свою работу 2 февраля – Минэнерго

Газозаправочные станции начнут восстанавливать свою работу 2 февраля – Минэнерго

АГКС республики будут поэтапно начинать свою деятельность на основании списка, который будет предоставлен органами местного самоуправления.

2023-02-01T17:30+0500

2023-02-01T17:30+0500

2023-02-01T17:30+0500

общество

министерство энергетики узбекистана

газ

станция

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГКС) начнут восстанавливать свою работу по всей территории республики в четверг. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Узбекистана.Сообщается, что в результате нормализации давления в газопроводах стало возможным одновременно обеспечить природным газом население и социальные объекты. Таким образом, с 2 февраля текущего года АГКС будут поэтапно начинать свою деятельность на основании списка, который будет предоставлен органами местного самоуправления.Время эксплуатации станций будет определено по согласованию с местными органами власти в зависимости от условий регионов. Также известно, что время эксплуатации газопроводов будет изменено в соответствии с повышением в них давления.

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2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

газозаправочные станции начнут восстанавливать свою работу минэнерго агкс республики будут поэтапно начинать свою деятельность на основании списка который будет предоставлен органами местного самоуправления