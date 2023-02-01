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https://uz.sputniknews.ru/20230201/gazozapravochnye-stantsii-nachnut-vosstanavlivat-svoyu-rabotu-2-fevralya--minenergo-31901604.html
Газозаправочные станции начнут восстанавливать свою работу 2 февраля – Минэнерго
Газозаправочные станции начнут восстанавливать свою работу 2 февраля – Минэнерго
АГКС республики будут поэтапно начинать свою деятельность на основании списка, который будет предоставлен органами местного самоуправления.
2023-02-01T17:30+0500
2023-02-01T17:30+0500
общество
министерство энергетики узбекистана
газ
станция
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГКС) начнут восстанавливать свою работу по всей территории республики в четверг. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Узбекистана.Сообщается, что в результате нормализации давления в газопроводах стало возможным одновременно обеспечить природным газом население и социальные объекты. Таким образом, с 2 февраля текущего года АГКС будут поэтапно начинать свою деятельность на основании списка, который будет предоставлен органами местного самоуправления.Время эксплуатации станций будет определено по согласованию с местными органами власти в зависимости от условий регионов. Также известно, что время эксплуатации газопроводов будет изменено в соответствии с повышением в них давления.
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газозаправочные станции начнут восстанавливать свою работу минэнерго агкс республики будут поэтапно начинать свою деятельность на основании списка который будет предоставлен органами местного самоуправления
газозаправочные станции начнут восстанавливать свою работу минэнерго агкс республики будут поэтапно начинать свою деятельность на основании списка который будет предоставлен органами местного самоуправления

Газозаправочные станции начнут восстанавливать свою работу 2 февраля – Минэнерго

17:30 01.02.2023
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазозаправочная станция, иллюстративное фото
Газозаправочная станция, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2023
© Sputnik / Максим Богодвид
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АГКС республики будут поэтапно начинать свою деятельность на основании списка, который будет предоставлен органами местного самоуправления.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГКС) начнут восстанавливать свою работу по всей территории республики в четверг. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Узбекистана.
Сообщается, что в результате нормализации давления в газопроводах стало возможным одновременно обеспечить природным газом население и социальные объекты. Таким образом, с 2 февраля текущего года АГКС будут поэтапно начинать свою деятельность на основании списка, который будет предоставлен органами местного самоуправления.
Время эксплуатации станций будет определено по согласованию с местными органами власти в зависимости от условий регионов. Также известно, что время эксплуатации газопроводов будет изменено в соответствии с повышением в них давления.
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