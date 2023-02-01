https://uz.sputniknews.ru/20230201/ischenko-pochemu-postavki-tankov-ukraine---eto-lish-imitatsiya-pomoschi-31910141.html

Ищенко: почему поставки танков Украине - это лишь имитация помощи?

Ищенко: почему поставки танков Украине - это лишь имитация помощи?

Соединенные Штаты не справились с ролью мирового лидера, так как изначально выбрали ошибочную стратегию.

2023-02-01T21:19+0500

2023-02-01T21:19+0500

2023-02-01T21:19+0500

видео

сша

танки

украина

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Какие черты американской внешней политики заставляют страны мира бороться с США? Почему поставки западного оружия сегодня - это лишь имитация помощи? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ищенко почему поставки танков украине это лишь имитация помощи соединенные штаты не справились с ролью мирового лидера так как изначально выбрали ошибочную стратегию