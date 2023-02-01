https://uz.sputniknews.ru/20230201/kojevennaya-promyshlennost-stanovitsya-drayverom-regionalnogo-razvitiya--mirziyoev-31905836.html

Кожевенная промышленность становится драйвером регионального развития – Мирзиёев

Кожевенная промышленность становится драйвером регионального развития – Мирзиёев

Глава республики посетил кожевенное предприятие в Шахриханском районе. Подробности - в нашем материале.

2023-02-01T20:46+0500

2023-02-01T20:46+0500

2023-02-01T20:46+0500

экономика

шавкат мирзиёев

промышленность

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Elegant shoes and" в Шахриханском районе. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.На первом этапе работы на предприятии запустили производство 60 различных видов обуви и изделий из кожи. В данное время здесь трудятся 500 человек. На втором этапе работы планируется создать еще 500 рабочих мест.Основной целью предприятия является экспорт. В этом году планируется довести продажи за рубеж до $4 млн. Создатель предприятия рассказал, что стремится выйти на международный рынок. В связи с этим Мирзиёев дал соответствующие указания ответственным лицам.Также глава республики поручил ответственным лицам совместно с научными институтами проработать вопрос локализации импортируемых материалов. Кроме этого, Мирзиёев побеседовал с женщинами, работающими на предприятии.

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кожевенная промышленность становится драйвером регионального развития мирзиёев глава республики посетил кожевенное предприятие в шахриханском районе подробности в нашем материале