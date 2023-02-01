https://uz.sputniknews.ru/20230201/kojevennaya-promyshlennost-stanovitsya-drayverom-regionalnogo-razvitiya--mirziyoev-31905836.html
Кожевенная промышленность становится драйвером регионального развития – Мирзиёев
Кожевенная промышленность становится драйвером регионального развития – Мирзиёев
Глава республики посетил кожевенное предприятие в Шахриханском районе. Подробности - в нашем материале.
2023-02-01T20:46+0500
2023-02-01T20:46+0500
2023-02-01T20:46+0500
экономика
шавкат мирзиёев
промышленность
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Elegant shoes and" в Шахриханском районе. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.На первом этапе работы на предприятии запустили производство 60 различных видов обуви и изделий из кожи. В данное время здесь трудятся 500 человек. На втором этапе работы планируется создать еще 500 рабочих мест.Основной целью предприятия является экспорт. В этом году планируется довести продажи за рубеж до $4 млн. Создатель предприятия рассказал, что стремится выйти на международный рынок. В связи с этим Мирзиёев дал соответствующие указания ответственным лицам.Также глава республики поручил ответственным лицам совместно с научными институтами проработать вопрос локализации импортируемых материалов. Кроме этого, Мирзиёев побеседовал с женщинами, работающими на предприятии.
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кожевенная промышленность становится драйвером регионального развития мирзиёев глава республики посетил кожевенное предприятие в шахриханском районе подробности в нашем материале
кожевенная промышленность становится драйвером регионального развития мирзиёев глава республики посетил кожевенное предприятие в шахриханском районе подробности в нашем материале
Кожевенная промышленность становится драйвером регионального развития – Мирзиёев
Глава республики посетил кожевенное предприятие в Шахриханском районе. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "Elegant shoes and" в Шахриханском районе. Об этом сообщает
пресс-служба узбекистанского лидера.
На первом этапе работы на предприятии запустили производство 60 различных видов обуви и изделий из кожи. В данное время здесь трудятся 500 человек. На втором этапе работы планируется создать еще 500 рабочих мест.
Основной целью предприятия является экспорт. В этом году планируется довести продажи за рубеж до $4 млн. Создатель предприятия рассказал, что стремится выйти на международный рынок. В связи с этим Мирзиёев дал соответствующие указания ответственным лицам.
"Кожевенная промышленность тоже становится драйвером, число таких предприятий растет. Теперь необходимо обеспечить их гарантированным сырьем. Во-вторых, важно предоставлять заказы женщинам, сидящим дома. В целом при надлежащей поддержке таких передовых предприятий можно превратить их в кластер", - отметил президент.
Также глава республики поручил ответственным лицам совместно с научными институтами проработать вопрос локализации импортируемых материалов. Кроме этого, Мирзиёев побеседовал с женщинами, работающими на предприятии.
"Сегодня мы приехали в Андижан, чтобы рассмотреть вопросы расширения предпринимательства, создания устойчивых источников энергии, повышения доходов населения. Когда у вас увеличится зарплата? Когда выпускаемая вами продукция будет хорошо продаваться на рынке. А для этого нужны качество, знания, навыки. Поэтому мы уделяем особое внимание профессиональному обучению наших женщин. Если женщина довольна, семья и общество также будут довольны", - заявил Мирзиёев.