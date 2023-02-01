https://uz.sputniknews.ru/20230201/oblachno-i-dojd-prognoz-pogody-na-1-fevralya-31877323.html

Облачно и дождь: прогноз погоды на 1 февраля

Облачно и дождь: прогноз погоды на 1 февраля

Какая погода ожидается в среду на территории республики — читайте в нашем материале.

2023-02-01T08:04+0500

2023-02-01T08:04+0500

2023-02-01T08:04+0500

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В среду в Узбекистане ожидается переменная облачность. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков, лишь 2 февраля местами дождь.Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 1-2 февраля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, 1-2 февраля местами дождь. 3 февраля без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 1-2 февраля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, 1-2 февраля местами дождь. 3 февраля местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 1-2 февраля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 1° мороза-4° тепла, днем 5-10° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, 1-2 февраля местами дождь. 3 февраля местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 1-2 февраля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, 1 февраля без осадков. 2 февраля местами дождь. 3 февраля местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, 2 февраля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, временами осадки (дождь, снег), 1-2 февраля местами сильные. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 1-2 февраля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

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облачно и дождь прогноз погоды на 1 февраля какая погода ожидается в среду на территории республики читайте в нашем материале