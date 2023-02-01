https://uz.sputniknews.ru/20230201/politolog-ibragimov-o-posledstviyax-udarov-po-iranskim-voennym-obektam-31872822.html

Политолог Ибрагимов о последствиях ударов по иранским военным объектам

Политолог Ибрагимов о последствиях ударов по иранским военным объектам

США не заинтересованы в том, чтобы Иран оставался самостоятельным и сильным региональным игроком, даже если их попытки этому помешать обернутся катастрофическими последствиями для всего континента.

2023-02-01T10:10+0500

2023-02-01T10:10+0500

2023-02-01T10:10+0500

видео

иран

сша

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, специалист по Ирану, Турции и странам постсоветского пространства Фархад Ибрагимов, комментируя удары по военным объектам Исламской Республики.Кому выгодно наносить удары по Ирану? Какие инструменты давления на Иран остались в запасе США? Сможет ли Россия снова убедить Запад вести переговоры с Ираном? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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политолог ибрагимов о последствиях ударов по иранским военным объектам сша не заинтересованы в том чтобы иран оставался самостоятельным и сильным региональным игроком даже если их попытки этому помешать обернутся катастрофическими последствиями для всего континента