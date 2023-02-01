https://uz.sputniknews.ru/20230201/postavki-kievu-tankov-i-samoletov-masshtabiruyut-porajenie-nato--31890627.html

Поставки Киеву танков и самолетов масштабируют поражение НАТО

Поставки Киеву танков и самолетов масштабируют поражение НАТО

В зоне специальной военной операции доминирование российских войск стабильно, положение ВСУ безнадежно.

2023-02-01T14:02+0500

2023-02-01T14:02+0500

2023-02-01T14:15+0500

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Поэтому Вашингтону становится все сложнее согласовывать оружейные поставки стран НАТО и прочих "доноров" киевского режима. Стратегический тупик украинского ТВД гарантирует Соединенным Штатам и альянсу очередное (после Афганистана) геополитическое поражение. Чем больше поставят ВСУ западного оружия, тем масштабнее окажется провал НАТО, и быстрее рассеется иллюзия американской "исключительности".Для компенсации тяжелых потерь и перехода в контрнаступление на "восточном фронте" киевский режим требует от Запада – не менее 300 танков, 500 боевых машин пехоты и 200 истребителей стандартов НАТО. По танкам и БМП "консенсус" Вашингтона с союзниками достигнут с большим трудом – "Леопарды" и "Челленджеры", "Брэдли" и "Мардеры" тонкими ручейками из разных стран начинают сливаться в "железный поток" ВСУ, чтобы к лету бесславно сгореть на берегах Днепра.По данным Минобороны РФ, на линии боевого соприкосновения ежемесячно уничтожается в среднем около 700 единиц бронетехники ВСУ, в том числе треть – танки. Новые поставки старой западной бронетехники сложившуюся реальность не изменят. Украинские танкисты не владеют современной (натовской) тактикой танкового боя, на освоение теории и практики, войсковой интеграции – требуются годы. Военный эксперт, ветеран Армии США Дэниел Дэвис через СМИ задал украинцам риторический вопрос: "Что танки Abrams или Leopard сделают иначе, чем T72 или T80, которые у вас есть прямо сейчас?".С натовскими истребителями на украинском ТВД все еще сложнее. Подготовка летного состава, тактика боевого применения, аэродромы базирования, техническое обслуживание и топливная логистика – для ВСУ и НАТО представляются комплексом нерешаемых задач и проблем. При этом Пентагон настаивает на отправке F-16 на Украину. Напомню, до 900 таких самолетов находятся на базах хранения ВВС США.Не исключают передачи истребителей Париж и Амстердам. Легкая на антироссийский подъем Варшава также готова передать Киеву свои истребители F-16. "Железный канцлер" Германии Олаф Шольц привычно колеблется, однако истребительную идею горячо поддерживает глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. В Европарламенте гремят лозунги: "Россия представляет угрозу, и она должна быть уничтожена навсегда". И только американский президент Джо Байден твердо отказывается от поставок F-16 на Украину. Почему?Гуще трава – легче коситьЕвропейские союзники США имеют парк истребителей собственного производства, но это уже совсем другая история. Пример американцев – равносилен эмбарго на поставки авиатехники альянса. На Западе созрело понимание, что российские истребители и системы ПВО способны "приземлить" любое возможное количество боевых самолетов противника – в зоне СВО за 11 месяцев уничтожено более 380 самолетов и 200 вертолетов ВСУ.По свидетельству экс-генпрокурора Юрия Луценко, который на днях побывал в Артемовске/Бахмуте, ситуация для ВСУ изменилась критически, и без "максимальной мобилизации" Украины может не стать. Однако большое количество мобилизованных украинских граждан не трансформируется в качество войск. В боях из строя безвозвратно выбыли сотни тысяч убитых и раненых военнослужащих ВСУ (. Отсюда – закономерное снижение уровня специальной подготовки, дисциплины, мотивации и боевого духа.Десятикратное огневое превосходство российской артиллерии на линии боевого соприкосновения позволяет с высокой точностью прогнозировать судьбу украинской армии после "максимальной" мобилизации. Древний полководец вестготов Аларих в таких случаях говорил: "Гуще трава – легче косить". Вашингтон готов вести прокси-войну с Россией до последнего украинца, а что потом?США и НАТО не имеют реальной стратегии, никто на Западе не знает, что будет дальше. Убийственная для стран альянса проблема – самый большой в мире ядерный арсенал РФ. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Армии США Марк Милли признался, что в обозримом будущем не видит успешного военного пути для Украины (то есть для Пентагона и НАТО). Превосходство российских войск на земле и в небе безусловно. Даже гипотетическая поставка Киеву ракет ATACMS дальностью до 300 км баланс сил не изменит. Все же РФ – не Ирак и не Ливия. Украинский конфликт истощил запасы вооружений США и НАТО, на восполнение дефицита потребуется несколько лет.С другой стороны, гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" задействован в совместном летно-тактическом учении ВС Беларуси и России – для боевой части массой 500 кг неуязвимых целей на удалении 2000 км практически не существует. По данным генсека НАТО Йенса Столтенберга, Москва "активно наращивает выпуск вооружения и боеприпасов", войска РФ в зоне СВО готовятся к новому наступлению. Все усилия альянса на Украине, многие десятки миллиардов долларов и евро потрачены впустую. Ради иллюзий американской "гегемонии" развивается опасная конфронтация на грани термоядерной войны с Россией. И эти безрассудные люди пытаются диктовать миру некие "правила".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Иран: кто стоит за атакой дронов на завод в Исфахане

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