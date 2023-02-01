В Андижанском районе школьников начали обучать рабочим профессиям

"Если вы обратите внимание, кто заканчивает школу, не имея в руках ремесла, тем тяжелее наладить жизнь, найти работу. Тому, кто знает и ремесло, и иностранный язык, открыты все дороги. У вас есть такая возможность. Трудитесь, усердно учитесь, познавайте профессию. Когда решения и усилия приносят плоды? Когда есть отличные специалисты. Инвесторы также ориентируются на знания и навыки кадров. Самое главное богатство нашей страны – это молодежь", – подчеркнул Мирзиёев.