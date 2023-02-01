https://uz.sputniknews.ru/20230201/v-andijanskom-rayone-shkolnikov-nachali--obuchat-rabochim-professiyam-31904952.html
В Андижанском районе школьников начали обучать рабочим профессиям
В Андижанском районе школьников начали обучать рабочим профессиям
Глава государства посетил мастерские, где молодежь обучают различным профессиям. Подробности - в нашем материале.
2023-02-01T19:10+0500
2023-02-01T19:10+0500
2023-02-01T19:10+0500
общество
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школы
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андижан
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил общеобразовательную школу №55 Андижанского района. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Президент посетил мастерские, которые были организованы в пустых подвальных помещениях школы. Известно, что эти помещения были выделены предпринимателям, которые и организовали там мастерские, где молодежь обучают профессиям.Старшеклассники учатся швейному, мебельному, кондитерскому, сапожному делу, плетению корзин, пошиву постельных принадлежностей. Также на территории школы организованы авторемонтная мастерская, сварочный цех, типография, компьютерные услуги и парикмахерские салоны.Глава государства пообщался с молодыми людьми, которые обучаются в мастерских.
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в андижанском районе школьников начали обучать рабочим профессиям глава государства посетил мастерские где молодежь обучают различным профессиям подробности в нашем материале
в андижанском районе школьников начали обучать рабочим профессиям глава государства посетил мастерские где молодежь обучают различным профессиям подробности в нашем материале
В Андижанском районе школьников начали обучать рабочим профессиям
Глава государства посетил мастерские, где молодежь обучают различным профессиям. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил общеобразовательную школу №55 Андижанского района. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Президент посетил мастерские, которые были организованы в пустых подвальных помещениях школы. Известно, что эти помещения были выделены предпринимателям, которые и организовали там мастерские, где молодежь обучают профессиям.
Старшеклассники учатся швейному, мебельному, кондитерскому, сапожному делу, плетению корзин, пошиву постельных принадлежностей. Также на территории школы организованы авторемонтная мастерская, сварочный цех, типография, компьютерные услуги и парикмахерские салоны.
Глава государства пообщался с молодыми людьми, которые обучаются в мастерских.
"Если вы обратите внимание, кто заканчивает школу, не имея в руках ремесла, тем тяжелее наладить жизнь, найти работу. Тому, кто знает и ремесло, и иностранный язык, открыты все дороги. У вас есть такая возможность. Трудитесь, усердно учитесь, познавайте профессию. Когда решения и усилия приносят плоды? Когда есть отличные специалисты. Инвесторы также ориентируются на знания и навыки кадров. Самое главное богатство нашей страны – это молодежь", – подчеркнул Мирзиёев.