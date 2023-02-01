https://uz.sputniknews.ru/20230201/v-selskom-xozyaystve-budut-ispolzovat-drony-31899861.html

В сельском хозяйстве будут использовать дроны

В сельском хозяйстве будут использовать дроны

В Узбекистане примут ряд мер для поддержки производителей хлопка. Подробно о льготах и гарантиях - в нашем обзоре. 01.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-01T18:21+0500

2023-02-01T18:21+0500

2023-02-01T18:21+0500

общество

постановление

хлопок

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановлениео дополнительных мерах поддержки производителей хлопкового сырья.Запрет на вмешательство в работу кластеровДокумент категорически запрещает незаконное вмешательство хокимиятов в деятельность хлопково-текстильных кластеров. В частности, нельзя приглашать их учредителей на собрания и другие мероприятия, а также оказывать влияние на их отношения с фермерами.Кроме того, постановление предусматривает наказание для чиновников, установивших ограничения на размещение посевов, использование земельных и водных ресурсов.Закупочная цена хлопкового сырца хлопково-текстильными кластерами и фермерскими хозяйствами должна формироваться на основе взаимовыгодного договора.Начиная с урожая 2023 года, в срок до 1 октября хлопково-текстильные кластеры будут заключать фьючерсные контракты с фермерскими хозяйствами на выращивание хлопка-сырца на урожай следующего года (на урожай этого года - до 1 февраля).Льготы и субсидииНа затраты по выращиванию хлопка можно будет получить кредиты в коммерческих банках в размере 60% от стоимости хлопкового сырья за счет Фонда поддержки сельского хозяйства.Начиная с 2023 года, государство будет покрывать из госбюджета 30% стоимости импортируемых планировочных агрегатов с лазерным устройством.Государство также будет выдавать аграриям субсидии в размере до 50% затрат на электроэнергию, расходуемую на насосное орошение площадей, где выращивается хлопок-сырец.Документ разрешает ввозить дроны из-за рубежа за счет хлопково-текстильного кластера на основе государственно-частного партнерства.Постановление также отменяет таможенную пошлину на ряд импортируемых минеральных удобрений на срок до 1 января 2025 года.Президент поручил Министерству сельского хозяйства привлечь $20 млн для внедрения современных научных достижений и передового зарубежного опыта в выращивании хлопка в 2023-2025 годы.

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постановление, хлопок