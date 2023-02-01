https://uz.sputniknews.ru/20230201/v-uzbekistane-na-razvitie-solnechnoy-energetiki-vydelyat-200-mln-31909676.html

В Узбекистане на развитие солнечной энергетики выделят $200 млн

В Узбекистане на развитие солнечной энергетики выделят $200 млн

Какие вопросы президент затронул на совещании в Новом Андижане - читайте в нашем материале.

2023-02-01T20:04+0500

2023-02-01T20:04+0500

2023-02-01T20:04+0500

экономика

солнечная энергия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание в Новом Андижане по вопросам расширения использования возобновляемых источников энергии и обеспечения занятости населения.Сообщается, что в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях спрос на электроэнергию вырос на 40%.В связи с этим основное внимание на совещании было уделено реализации проектов по строительству солнечных и ветряных станций.В этом году планируется построить две фотоэлектрические станции мощностью 600 мегаватт в Папском и Ферганском районах. По сообщению пресс-службы, также имеется возможность построить 41 микроГЭС в Андижане, 32 - в Намангане и 27 - в Фергане.Глава государства подчеркнул, что необходимо использовать возобновляемые источники энергии на крупных предприятиях и в целом перевести их на самообеспечение электроэнергией.Так, будет создана отдельное предприятие, которое будет заниматься внедрением солнечной энергетики на социальных объектах. Для этого будет выделят $200 млн.Компания займется установкой солнечных панелей и водонагревателей, а также будет продавать выработанную "зеленую" энергию бюджетному учреждению. Кроме этого, была отмечена необходимость замены трех тысяч старых котлов в социальных объектах на современное оборудование.Также определены меры по экономии энергоресурсов. Президент поставил задачу создать привлекательную для населения систему использования солнечной энергии.Вторым пунктом повестки стал вопрос сокращения бедности и обеспечения занятости населения.Как известно, в регионах создаются необходимые для этого условия. В частности, согласно постановлению президента, подписанному 31 января, Андижанской области выделят 1,1 трлн сумов на льготные кредиты для семейного предпринимательства.За последние два года жителям области для земледелия выделили 8 тыс. гектаров плодородных земель, в 2023 году будет выделено еще 10 тыс. гектаров. Для развития промышленности в махаллях создадут 36 микроцентров.Глава государства подчеркнул, что Андижан, который является краем предприимчивых и трудолюбивых людей, можно превратить в регион, свободный от безработицы.Так, в этом году в области будет завершено 235 инвестиционных проектов на сумму $800 млн, где будут работать 40 тыс. человек. На выделенных для населения 10 тысячах гектаров создадут 75 тыс. постоянных и 200 тыс. сезонных рабочих мест.Также в ходе совещания обозначили задачи по профессиональному обучению безработных, улучшению социальной и деловой инфраструктуры махаллей. Хокимы районов и городов доложили о планах по повышению занятости населения.

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Sputnik Узбекистан

в узбекистане на развитие солнечной энергетики выделят $200 млн какие вопросы президент затронул на совещании в новом андижане читайте в нашем материале