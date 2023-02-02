https://uz.sputniknews.ru/20230202/na-vysoxshem-dne-aralskogo-morya-snova-nachali-vysajivat-lesa-31918098.html
На высохшем дне Аральского моря снова начали высаживать леса
На высохшем дне Аральского моря снова начали высаживать леса
За последние годы уже создано 1,6 млн гектаров леса из саксаула, тамарикса и других пустынных растений.
2023-02-02T11:47+0500
2023-02-02T11:47+0500
2023-02-02T11:47+0500
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узбекистан
аральское море
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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Начался очередной сезон высадки растений на пересохшем дне Аральского моря, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.Растения препятствуют выбросу в воздух вредоносных солей и пыли, вытягивают из почвы лишнюю соль и в перспективе делают ее пригодной для возделывания, считают эксперты.Для проведения работ используют самолёты, дельтапланы, сотни единиц сельскохозяйственной техники. В высадке лесов участвуют тысячи специалистов.Данную программу инициировал президент Шавкат Мирзиёев в декабре 2018-го года. За 4 года Министерство по чрезвычайным ситуациям и лесными хозяйствами страны на высохшей части Арала создало 1 млн 620 тыс. гектаров леса из саксаула, тамарикса и других пустынных растений.В течение 2023 года на Аралкумах ведомство планирует планируется создать ещё 100 тыс. гектаров лесных насаждений.Читайте также: К 2050 году в странах Центральной Азии может развиться дефицит воды – обзор
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узбекистан аральское море высохшее дно рекультивация реабилитация использование высадка лесов пустынных растений саксаул препятствует выбросу соли пыли в воздух вытягивает соль мчс самолеты дельтапланы сельскохозяйственная техника
узбекистан аральское море высохшее дно рекультивация реабилитация использование высадка лесов пустынных растений саксаул препятствует выбросу соли пыли в воздух вытягивает соль мчс самолеты дельтапланы сельскохозяйственная техника
На высохшем дне Аральского моря снова начали высаживать леса
За последние годы уже создано 1,6 млн гектаров леса из саксаула, тамарикса и других пустынных растений.
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik.
Начался очередной сезон высадки растений на пересохшем дне Аральского моря, сообщает
пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.
Растения препятствуют выбросу в воздух вредоносных солей и пыли, вытягивают из почвы лишнюю соль и в перспективе делают ее пригодной для возделывания, считают эксперты.
Для проведения работ используют самолёты, дельтапланы, сотни единиц сельскохозяйственной техники. В высадке лесов участвуют тысячи специалистов.
Данную программу инициировал президент Шавкат Мирзиёев в декабре 2018-го года. За 4 года Министерство по чрезвычайным ситуациям и лесными хозяйствами страны на высохшей части Арала создало 1 млн 620 тыс. гектаров леса из саксаула, тамарикса и других пустынных растений.
В течение 2023 года на Аралкумах ведомство планирует планируется создать ещё 100 тыс. гектаров лесных насаждений.