https://uz.sputniknews.ru/20230202/na-vysoxshem-dne-aralskogo-morya-snova-nachali-vysajivat-lesa-31918098.html

На высохшем дне Аральского моря снова начали высаживать леса

На высохшем дне Аральского моря снова начали высаживать леса

За последние годы уже создано 1,6 млн гектаров леса из саксаула, тамарикса и других пустынных растений.

2023-02-02T11:47+0500

2023-02-02T11:47+0500

2023-02-02T11:47+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

узбекистан

аральское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31917538_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_7ccb46ddac8e12e7231ca5dfba89b4e6.jpg

ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Начался очередной сезон высадки растений на пересохшем дне Аральского моря, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.Растения препятствуют выбросу в воздух вредоносных солей и пыли, вытягивают из почвы лишнюю соль и в перспективе делают ее пригодной для возделывания, считают эксперты.Для проведения работ используют самолёты, дельтапланы, сотни единиц сельскохозяйственной техники. В высадке лесов участвуют тысячи специалистов.Данную программу инициировал президент Шавкат Мирзиёев в декабре 2018-го года. За 4 года Министерство по чрезвычайным ситуациям и лесными хозяйствами страны на высохшей части Арала создало 1 млн 620 тыс. гектаров леса из саксаула, тамарикса и других пустынных растений.В течение 2023 года на Аралкумах ведомство планирует планируется создать ещё 100 тыс. гектаров лесных насаждений.Читайте также: К 2050 году в странах Центральной Азии может развиться дефицит воды – обзор

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан аральское море высохшее дно рекультивация реабилитация использование высадка лесов пустынных растений саксаул препятствует выбросу соли пыли в воздух вытягивает соль мчс самолеты дельтапланы сельскохозяйственная техника