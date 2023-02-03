https://uz.sputniknews.ru/20230203/ekspert-nazvala-neojidannuyu-prichinu-nabora-vesa-u-jenschin-30641608.html

Эксперт назвала неожиданную причину набора веса у женщин

Эксперт назвала неожиданную причину набора веса у женщин

Диетолог объяснила взаимосвязанность воздуха и набора веса.

2023-02-03T07:02+0500

2023-02-03T07:02+0500

2023-02-03T07:02+0500

это интересно

эксперт

лишний вес

женщины

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Грязный воздух может стать причиной ожирения из-за процессов, проходящих женском организме, рассказала диетолог Елена Соломатина.У представительниц прекрасного пола значительную роль в процессе обмена веществ играют микробы. Но под воздействием химических загрязнений, которые поступают в организм через воду и пищу, обмен веществ может нарушиться.Также грязный воздух может вызвать проблемы с функциями эндокринной и нервной систем, добавила Соломатина.Читайте также:Врач объяснила, почему правильное питание может привести к летальному исходуПоднимут иммунитет и спасут от кашля — проверенные народные рецепты

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