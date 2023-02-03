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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Эксперт назвала неожиданную причину набора веса у женщин
Эксперт назвала неожиданную причину набора веса у женщин
Диетолог объяснила взаимосвязанность воздуха и набора веса.
2023-02-03T07:02+0500
2023-02-03T07:02+0500
это интересно
эксперт
лишний вес
женщины
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Грязный воздух может стать причиной ожирения из-за процессов, проходящих женском организме, рассказала диетолог Елена Соломатина.У представительниц прекрасного пола значительную роль в процессе обмена веществ играют микробы. Но под воздействием химических загрязнений, которые поступают в организм через воду и пищу, обмен веществ может нарушиться.Также грязный воздух может вызвать проблемы с функциями эндокринной и нервной систем, добавила Соломатина.Читайте также:Врач объяснила, почему правильное питание может привести к летальному исходуПоднимут иммунитет и спасут от кашля — проверенные народные рецепты
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эксперт назвала неожиданную причину набора веса у женщин диетолог мнение эксперта врач почему набор веса причины как похудеть правильное питание
эксперт назвала неожиданную причину набора веса у женщин диетолог мнение эксперта врач почему набор веса причины как похудеть правильное питание

Эксперт назвала неожиданную причину набора веса у женщин

07:02 03.02.2023
© Pexels/SHVETS productionВесы
Весы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2023
© Pexels/SHVETS production
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Российский диетолог объяснила взаимосвязанность грязного воздуха и набора веса.
Грязный воздух может стать причиной ожирения из-за процессов, проходящих женском организме, рассказала диетолог Елена Соломатина.
У представительниц прекрасного пола значительную роль в процессе обмена веществ играют микробы. Но под воздействием химических загрязнений, которые поступают в организм через воду и пищу, обмен веществ может нарушиться.
"В результате этого нарушается способность этих микроорганизмов расщеплять жиры, которые образовываются. И то, что не поглотили бактерии, непременно окажется на наших талии, бедрах, животе и иных "злачных" местах", — уточнила врач.
Также грязный воздух может вызвать проблемы с функциями эндокринной и нервной систем, добавила Соломатина.
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