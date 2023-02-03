https://uz.sputniknews.ru/20230203/konteynery-zdorovya-novye-medpunkty-v-tashkente--vse-adresa-i-karta-31968089.html
Контейнеры здоровья: новые медпункты в Ташкенте – все адреса и карта
Контейнеры здоровья: новые медпункты в Ташкенте – все адреса и карта
На оборудование 40 специальных медпунктов в контейнерах потратят 900 млн сумов.
2023-02-03T12:59+0500
2023-02-03T12:59+0500
2023-02-03T12:59+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Минздраве республики рассказали, где в Ташкенте уже установили и открыли 26 новых медпунктов. Известно, что деньги на модернизацию выделил столичный хокимият.С инициативой модернизации мобильных медпунктов выступил и.о хокима Ташкента Бахтиер Рахмонов. Он сообщил, что на оборудование 40 контейнеров потратят 900 млн сумов из резервных средств города.В данное время в Ташкенте уже установили 40 медпунктов, 26 из них полностью оборудованы и открыты. До конца года их количество планируют увеличить до 170. Список махаллей, где открыты медпункты:Бектемирский районМирабадский районМирзо Улугбекский районСергелийский районЯшнабадский районУчтепинский районЧиланзарский районЯнгихаетский районЯккасарайский районЮнусабадский район
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MIA „Rosiya Segodnya“
контейнеры здоровья новые медпункты в ташкенте все адреса и карта на оборудование 40 специальных медпунктов в контейнерах потратят 900 млн сумов карта где
контейнеры здоровья новые медпункты в ташкенте все адреса и карта на оборудование 40 специальных медпунктов в контейнерах потратят 900 млн сумов карта где
Контейнеры здоровья: новые медпункты в Ташкенте – все адреса и карта
На оборудование 40 специальных медпунктов в контейнерах потратят 900 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
В Минздраве республики рассказали, где в Ташкенте уже установили и открыли 26 новых медпунктов
.
Известно, что деньги на модернизацию выделил столичный хокимият.
С инициативой модернизации мобильных медпунктов выступил и.о хокима Ташкента Бахтиер Рахмонов. Он сообщил, что на оборудование 40 контейнеров потратят 900 млн сумов из резервных средств города.
В данное время в Ташкенте уже установили 40 медпунктов, 26 из них полностью оборудованы и открыты. До конца года их количество планируют увеличить до 170.
Список махаллей, где открыты медпункты:
Бектемирский район
Мирабадский район
Мирзо Улугбекский район
Сергелийский район
Яшнабадский район
Учтепинский район
Чиланзарский район
Янгихаетский район
Яккасарайский район
Юнусабадский район