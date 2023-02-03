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https://uz.sputniknews.ru/20230203/konteynery-zdorovya-novye-medpunkty-v-tashkente--vse-adresa-i-karta-31968089.html
Контейнеры здоровья: новые медпункты в Ташкенте – все адреса и карта
Контейнеры здоровья: новые медпункты в Ташкенте – все адреса и карта
На оборудование 40 специальных медпунктов в контейнерах потратят 900 млн сумов.
2023-02-03T12:59+0500
2023-02-03T12:59+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Минздраве республики рассказали, где в Ташкенте уже установили и открыли 26 новых медпунктов. Известно, что деньги на модернизацию выделил столичный хокимият.С инициативой модернизации мобильных медпунктов выступил и.о хокима Ташкента Бахтиер Рахмонов. Он сообщил, что на оборудование 40 контейнеров потратят 900 млн сумов из резервных средств города.В данное время в Ташкенте уже установили 40 медпунктов, 26 из них полностью оборудованы и открыты. До конца года их количество планируют увеличить до 170. Список махаллей, где открыты медпункты:Бектемирский районМирабадский районМирзо Улугбекский районСергелийский районЯшнабадский районУчтепинский районЧиланзарский районЯнгихаетский районЯккасарайский районЮнусабадский район
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контейнеры здоровья новые медпункты в ташкенте все адреса и карта на оборудование 40 специальных медпунктов в контейнерах потратят 900 млн сумов карта где
контейнеры здоровья новые медпункты в ташкенте все адреса и карта на оборудование 40 специальных медпунктов в контейнерах потратят 900 млн сумов карта где

Контейнеры здоровья: новые медпункты в Ташкенте – все адреса и карта

12:59 03.02.2023
© Sputnik/Зафар ХалиловМедпункт в Юнусабадском районе Ташкента.
Медпункт в Юнусабадском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2023
© Sputnik/Зафар Халилов
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На оборудование 40 специальных медпунктов в контейнерах потратят 900 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Минздраве республики рассказали, где в Ташкенте уже установили и открыли 26 новых медпунктов.
Известно, что деньги на модернизацию выделил столичный хокимият.
С инициативой модернизации мобильных медпунктов выступил и.о хокима Ташкента Бахтиер Рахмонов. Он сообщил, что на оборудование 40 контейнеров потратят 900 млн сумов из резервных средств города.
В данное время в Ташкенте уже установили 40 медпунктов, 26 из них полностью оборудованы и открыты. До конца года их количество планируют увеличить до 170.

Список махаллей, где открыты медпункты:

Бектемирский район

1.
Нурафшон МФЙ
2.
Олтин Топган МФИ

Мирабадский район

1.
Байналминал МФЙ
2.
Биродарлик МФЙ
3.
Корасув МФЙ

Мирзо Улугбекский район

1.
Хумоюн МФЙ
2.
Пастки-Юз МФЙ
3.
Катта Ялонгоч МФЙ
4.
Чингелди МФЙ

Сергелийский район

1.
Эшонбулок МФЙ
2.
Дарё буйи МФЙ
3.
Зиёлилар МФЙ

Яшнабадский район

1.
Алимкент МФЙ
2.
Фазогир МФЙ

Учтепинский район

1.
Найман МФЙ

Чиланзарский район

1.
Бешёгоч МФЙ
2.
Лутфий МФЙ
3.
Шарк МФЙ

Янгихаетский район

1.
Файзли МФЙ
2.
Янги Дархон МФЙ

Яккасарайский район

1.
Яккасарой МФЙ
2.
АДаххор МФЙ

Юнусабадский район

1.
Янгиарик МФЙ
2.
Хамкоробод МФЙ
3.
Хусниобод МФЙ
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