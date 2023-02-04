https://uz.sputniknews.ru/20230204/assalomu-allaykum-populyarnyy-navigator-zagovoril-po-uzbekski-32001140.html
“Ассалому аллайкум”: популярный навигатор заговорил по-узбекски
“Ассалому аллайкум”: популярный навигатор заговорил по-узбекски
Популярный российский навигатор заговорил на узбекском языке голосами популярных в Узбекистане радиоведущих.
2023-02-04T13:14+0500
2023-02-04T13:14+0500
2023-02-04T13:14+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Навигатор российской компании 2ГИС заговорил по-узбекски.В программе можно настроить как мужской, так и женский голос. Причем указывать дорогу она будет голосами известных ведущих радиостанции “Узбегим таронаси” Амалии Машари и Дилмурода Гуломова.Чтобы включить узбекский язык в навигаторе, нужно войти в раздел “Настройки”, “Голос” и выбрать один из предложенных голосов.2ГИС — российская картографическая компания, основанная в Новосибирске в 1999 году. Ее специалистами созданы карты многих городов России, Казахстана, Италии, Чехии, Чили, ОАЭ, Кыргызстана, Украины, Узбекистана, Азербайджана, Кипра и Беларуси.
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ассалому аллайкум популярный навигатор заговорил по-узбекски какой навигатор говорит на узбекском по-узбекски чей голос кто озвучивал радиоведущие
ассалому аллайкум популярный навигатор заговорил по-узбекски какой навигатор говорит на узбекском по-узбекски чей голос кто озвучивал радиоведущие
“Ассалому аллайкум”: популярный навигатор заговорил по-узбекски
Популярный российский навигатор заговорил на узбекском языке голосами популярных в Узбекистане радиоведущих.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Навигатор российской компании 2ГИС заговорил по-узбекски.
В программе можно настроить как мужской, так и женский голос. Причем указывать дорогу она будет голосами известных ведущих радиостанции “Узбегим таронаси” Амалии Машари и Дилмурода Гуломова.
Чтобы включить узбекский язык в навигаторе, нужно войти в раздел “Настройки”, “Голос” и выбрать один из предложенных голосов.
2ГИС — российская картографическая компания, основанная в Новосибирске в 1999 году. Ее специалистами созданы карты многих городов России, Казахстана, Италии, Чехии, Чили, ОАЭ, Кыргызстана, Украины, Узбекистана, Азербайджана, Кипра и Беларуси.