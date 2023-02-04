https://uz.sputniknews.ru/20230204/assalomu-allaykum-populyarnyy-navigator-zagovoril-po-uzbekski-32001140.html

“Ассалому аллайкум”: популярный навигатор заговорил по-узбекски

“Ассалому аллайкум”: популярный навигатор заговорил по-узбекски

Популярный российский навигатор заговорил на узбекском языке голосами популярных в Узбекистане радиоведущих.

2023-02-04T13:14+0500

2023-02-04T13:14+0500

2023-02-04T13:14+0500

общество

узбекский язык

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Навигатор российской компании 2ГИС заговорил по-узбекски.В программе можно настроить как мужской, так и женский голос. Причем указывать дорогу она будет голосами известных ведущих радиостанции “Узбегим таронаси” Амалии Машари и Дилмурода Гуломова.Чтобы включить узбекский язык в навигаторе, нужно войти в раздел “Настройки”, “Голос” и выбрать один из предложенных голосов.2ГИС — российская картографическая компания, основанная в Новосибирске в 1999 году. Ее специалистами созданы карты многих городов России, Казахстана, Италии, Чехии, Чили, ОАЭ, Кыргызстана, Украины, Узбекистана, Азербайджана, Кипра и Беларуси.

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