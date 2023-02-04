https://uz.sputniknews.ru/20230204/chem-damoklov-shar-kitaya-ugrojaet-amerike-i-nato-32007110.html

Чем "дамоклов шар" Китая угрожает Америке и НАТО

Чем "дамоклов шар" Китая угрожает Америке и НАТО

Америка, которая стремится контролировать весь мир в качестве "гегемона", несколько дней стесненно наблюдает иностранный разведывательный аэростат над своей... 04.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-04T21:17+0500

2023-02-04T21:17+0500

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Очевидная угроза государственной безопасности и ступор Пентагона отражают степень военно-политического унижения и технологического отставания Соединенных Штатов, коллективного Запада в целом. Однако не все так просто, если Вашингтон преследует неочевидные цели эскалации.Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер 2 февраля заявил, что китайский воздушный шар-шпион летает над США "прямо сейчас" и в течение уже нескольких дней. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживает курс аэростата на высоте, "намного превышающей коммерческие воздушные перевозки". Иностранный разведывательный аппарат якобы "не представляет военной или физической угрозы для людей на земле". И все же, на высотах более 50 км камеры аэростата способны контролировать тысячи квадратных километров территории США, с разрешением фото-видео выше, чем при спутниковом мониторинге. На отметке 100 км над Землей начинается космическое пространство, где аппараты имеют право пролета над территорией любых государств. Высотный рекорд аэростата – 53 км. Если аппарат находится ниже, ничто не мешает сбить достаточно крупный объект при его дрейфе над территорией США, затем выяснить государственную принадлежность фрагментов, и по дипломатическим каналам "разрулить" конфликт. В итоге – "визга много, шерсти мало".История выглядит еще более странной с учетом развертывания Китаем "аэростатной" системы обнаружения ракетных пусков США более двух лет назад – ничего нового. Пентагон неоднократно фиксировал аналогичные "залеты" ранее. Создается впечатление, что Вашингтон нашел удобный предлог для политических спекуляций и эскалации, чтобы "переключиться" с украинского ТВД на конфликт с Китаем. Занесенный волей ветров в воздушное пространство Соединенных Штатов иностранный аэростат 2 февраля вызвал яростную реакцию американских конгрессменов – Китай обвинили в нарушении суверенитета США. "Дамоклов шар" может привести к отмене визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, и дальнейшей дестабилизации отношений двух стран.Погоня за сенсациейПоразить разведывательный аэростат на высотах около 50 км технологически сложно. И все же два истребителя пятого поколения F-22 Raptor с авиабазы ​​Неллис ВВС США в штате Невада 1 февраля поднимались на перехват, визуально наблюдали объект, и могли безопасно для сограждан сбить его над Монтаной. Плотность населения в этом штате – менее 3 человек на 1 кв. км, зато здесь много ракетных шахт МБР Minuteman. Погоня Пентагона за аэростатом над территорией США выглядит неубедительно, да и сама формулировка "наверняка запущенный Китайской Народной Республикой" кажется странной. Налицо военно-технологическое унижение "гегемона" летательным аппаратом неустановленного государства.Представители американской разведки отметили, что зонд с тяжелым оборудованием сначала пролетел над Алеутскими островами и над Аляской, затем над Канадой, достиг материковой части США, однако место старта неизвестно. Ранее подобные воздушные шары с системами наблюдения обнаруживались над Гавайями и Гуамом, где расположены военные базы США. В Пентагоне отметили, что на сей раз аэростат ведет себя странно – "он зависает в течение длительного периода времени и более настойчив, чем в предыдущих случаях".Американская сторона отмечает совпадение "наглых усилий" в стратосфере с попытками Китая купить участок земли (для сельхозпредприятия) в Северной Дакоте – всего в 20 км от военного объекта, где проводятся испытательные полеты беспилотников.Пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин заявила, что правительство "изучает ситуацию", но Китай "не намерен вторгаться на территорию и в воздушное пространство какой-либо страны".Тревоги американцев понятны, Китай заметно опережает Соединенные Штаты в разработке и производстве высокотехнологичных вооружений, и только что представил свой концепт истребителя 6-го поколения. Пекин имеет вполне антиамериканскую позицию по украинскому конфликту. Вашингтон активно ищет военных союзников в Юго-Восточной Азии для дружбы против Китая.Очевидно, для борьбы с могущественным Китаем американцам и их сателлитам потребуется напряжение всех экономических и военных ресурсов, а украинский ТВД вскоре окажется на обочине мировых событий. Сегодняшние обещания Урсулы фон дер Ляйнен "углубить поддержку" Украины не совпадают с реальными возможностями Евросоюза и НАТО. На фоне истории с иностранным аэростатом над США представителям марионеточного киевского режима пора впадать в отчаяние.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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китай, америка, нато