https://uz.sputniknews.ru/20230204/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-v-tashkente---top-10-interesnyx-meropriyatiy--31997118.html
Куда сходить на выходных в Ташкенте — топ-10 интересных мероприятий
Куда сходить на выходных в Ташкенте — топ-10 интересных мероприятий
Выставка фотохудожников, игра в импровизацию и премьера балета. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2023-02-04T09:03+0500
2023-02-04T09:03+0500
2023-02-04T09:03+0500
культура
ташкент
выходные
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Суббота, 4 февраляУзбекистанская рок-команда исполнит свои лучшие хиты и новинки в формате акустического концерта на сцене VM-бара.Стоимость входа: 70 тыс. сумовМесто: VMВремя: 19:00Телефон для справок: (+998) 90−097−1941Члены секции фотохудожников совместно с фотографами-любителями представят отчетную выставку в Ташкентском доме фотографии.Вход свободныйМесто: Ташкентский дом фотографииВремя: с 10:00 до 17:00Телефон для справок: (+998) 71−233−8051, (+998) 71−233−5164В центре детской психологии пройдет игра радикального прощения "Сатори". Участники вместе с семейным психологом разберут причины неприятных ситуаций в жизни и избавятся от ограничивающих убеждений и разрушающих эмоций.Место: Центр детской психологии при Национальной гвардииВремя: 12:00Телефон для справок: (+998) 90-349-79-99"Аристократы" представят свой концерт на сцене Дворца "Дружбы народов".Стоимость билетов: от 50 до 300 тыс. сумовМесто: Дворец "Дружба народов"Время: 19:00Телефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Комедийное шоу без сценария, участником которого может стать любой желающий, пройдет в Центре греческой культуры. На мероприятии приветствуются пожертвования, которые передадут приюту бездомных собак.Вход свободныйМесто: Центр греческой культурыВремя: 19:00Телефон для справок: (+998) 71 256 28 03Воскресенье, 5 февраляУчастников ждет квиз по сюжету самых популярных мультфильмов.Стоимость входа: 50 тыс. сумов с человекаМесто: Guten PubВремя: 14:00Телефон для справок: (+998) 88−483−8800Выставка Tashkent Fashion & Textile ExpoПосетителей ждет модный показ и мастер-классы от приглашенных экспертов. Также в рамках выставки проведут деловые встречи между бизнес-сообществами Турции и Узбекистана.Вход свободный (необходима регистрация по ссылке)Место: УзЭкспоцентрТелефон для справок: (+998) 77−008−1222Участников ждет интерактивное шоу с аниматорами в образе Уэнсдэй и Энид. Также гостей ожидают конкурсы, специальные задания и флешмоб популярного танца из сериала.Стоимость входа: 25 тыс. сумовМесто: СРЦ ParusВремя: 18:00Телефон для справок: (+998) 99−858−8805На сцене Большого театра пройдет премьера балета, посвященная герою и предку узбекского народа Джалолиддину Мангуберды.Стоимость билетов: от 33 до 143 тыс. сумовМесто: Большой Театр имени Алишера НавоиВремя: 17:00Телефон для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Детский мастер - класс в технике древнего китайского искусства оригами пройдет в шестом павильоне Узэкспоцентра. Участники создадут оригами по мотивам картины "Подсолнухи".Участие бесплатное (необходима регистрация)Место: УзэкспоцентрВремя: 10:30Возраст участников: 7-12 лет
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куда сходить на выходных в ташкенте топ 10 интересных мероприятий выставка фотохудожников, игра в импровизацию и премьера балета. куда сходить на выходных в ташкенте читайте в подборке sputnik
куда сходить на выходных в ташкенте топ 10 интересных мероприятий выставка фотохудожников, игра в импровизацию и премьера балета. куда сходить на выходных в ташкенте читайте в подборке sputnik
Куда сходить на выходных в Ташкенте — топ-10 интересных мероприятий
Выставка фотохудожников, игра в импровизацию и премьера балета. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 4 февраля
Концерт группы "Крылья Оригами"
Узбекистанская рок-команда исполнит свои лучшие хиты и новинки в формате акустического концерта на сцене VM-бара.
Стоимость входа: 70 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−097−1941
Отчетная выставка фотохудожников
Члены секции фотохудожников совместно с фотографами-любителями представят отчетную выставку в Ташкентском доме фотографии.
Место: Ташкентский дом фотографии
Телефон для справок: (+998) 71−233−8051, (+998) 71−233−5164
Трансформационная игра для взрослых
В центре детской психологии пройдет игра радикального прощения "Сатори". Участники вместе с семейным психологом разберут причины неприятных ситуаций в жизни и избавятся от ограничивающих убеждений и разрушающих эмоций.
Место: Центр детской психологии при Национальной гвардии
Телефон для справок: (+998) 90-349-79-99
Концерт юмористической группы Aristokratlar
"Аристократы" представят свой концерт на сцене Дворца "Дружбы народов".
Стоимость билетов: от 50 до 300 тыс. сумов
Место: Дворец "Дружба народов"
Телефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Шоу "Игра в импровизацию"
Комедийное шоу без сценария, участником которого может стать любой желающий, пройдет в Центре греческой культуры. На мероприятии приветствуются пожертвования, которые передадут приюту бездомных собак.
Место: Центр греческой культуры
Телефон для справок: (+998) 71 256 28 03
Воскресенье, 5 февраля
Игра "Мозгобойня: Мультфильмы"
Участников ждет квиз по сюжету самых популярных мультфильмов.
Стоимость входа: 50 тыс. сумов с человека
Телефон для справок: (+998) 88−483−8800
Выставка Tashkent Fashion & Textile Expo
Посетителей ждет модный показ и мастер-классы от приглашенных экспертов. Также в рамках выставки проведут деловые встречи между бизнес-сообществами Турции и Узбекистана.
Вход свободный
(необходима регистрация по ссылке
)
Телефон для справок: (+998) 77−008−1222
Интерактивное шоу в Parus
Участников ждет интерактивное шоу с аниматорами в образе Уэнсдэй и Энид. Также гостей ожидают конкурсы, специальные задания и флешмоб популярного танца из сериала.
Стоимость входа: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Премьера балета "Жалолиддин Мангуберди"
На сцене Большого театра пройдет премьера балета, посвященная герою и предку узбекского народа Джалолиддину Мангуберды.
Стоимость билетов: от 33 до 143 тыс. сумов
Место: Большой Театр имени Алишера Навои
Телефон для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Детский творческий мастер-класс в стиле Ван Гога
Детский мастер - класс в технике древнего китайского искусства оригами пройдет в шестом павильоне Узэкспоцентра. Участники создадут оригами по мотивам картины "Подсолнухи".
Участие бесплатное (необходима регистрация)
Возраст участников: 7-12 лет