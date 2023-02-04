https://uz.sputniknews.ru/20230204/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-v-tashkente---top-10-interesnyx-meropriyatiy--31997118.html

Куда сходить на выходных в Ташкенте — топ-10 интересных мероприятий

Куда сходить на выходных в Ташкенте — топ-10 интересных мероприятий

Выставка фотохудожников, игра в импровизацию и премьера балета. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2023-02-04T09:03+0500

2023-02-04T09:03+0500

2023-02-04T09:03+0500

культура

ташкент

выходные

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Суббота, 4 февраляУзбекистанская рок-команда исполнит свои лучшие хиты и новинки в формате акустического концерта на сцене VM-бара.Стоимость входа: 70 тыс. сумовМесто: VMВремя: 19:00Телефон для справок: (+998) 90−097−1941Члены секции фотохудожников совместно с фотографами-любителями представят отчетную выставку в Ташкентском доме фотографии.Вход свободныйМесто: Ташкентский дом фотографииВремя: с 10:00 до 17:00Телефон для справок: (+998) 71−233−8051, (+998) 71−233−5164В центре детской психологии пройдет игра радикального прощения "Сатори". Участники вместе с семейным психологом разберут причины неприятных ситуаций в жизни и избавятся от ограничивающих убеждений и разрушающих эмоций.Место: Центр детской психологии при Национальной гвардииВремя: 12:00Телефон для справок: (+998) 90-349-79-99"Аристократы" представят свой концерт на сцене Дворца "Дружбы народов".Стоимость билетов: от 50 до 300 тыс. сумовМесто: Дворец "Дружба народов"Время: 19:00Телефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Комедийное шоу без сценария, участником которого может стать любой желающий, пройдет в Центре греческой культуры. На мероприятии приветствуются пожертвования, которые передадут приюту бездомных собак.Вход свободныйМесто: Центр греческой культурыВремя: 19:00Телефон для справок: (+998) 71 256 28 03Воскресенье, 5 февраляУчастников ждет квиз по сюжету самых популярных мультфильмов.Стоимость входа: 50 тыс. сумов с человекаМесто: Guten PubВремя: 14:00Телефон для справок: (+998) 88−483−8800Выставка Tashkent Fashion & Textile ExpoПосетителей ждет модный показ и мастер-классы от приглашенных экспертов. Также в рамках выставки проведут деловые встречи между бизнес-сообществами Турции и Узбекистана.Вход свободный (необходима регистрация по ссылке)Место: УзЭкспоцентрТелефон для справок: (+998) 77−008−1222Участников ждет интерактивное шоу с аниматорами в образе Уэнсдэй и Энид. Также гостей ожидают конкурсы, специальные задания и флешмоб популярного танца из сериала.Стоимость входа: 25 тыс. сумовМесто: СРЦ ParusВремя: 18:00Телефон для справок: (+998) 99−858−8805На сцене Большого театра пройдет премьера балета, посвященная герою и предку узбекского народа Джалолиддину Мангуберды.Стоимость билетов: от 33 до 143 тыс. сумовМесто: Большой Театр имени Алишера НавоиВремя: 17:00Телефон для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Детский мастер - класс в технике древнего китайского искусства оригами пройдет в шестом павильоне Узэкспоцентра. Участники создадут оригами по мотивам картины "Подсолнухи".Участие бесплатное (необходима регистрация)Место: УзэкспоцентрВремя: 10:30Возраст участников: 7-12 лет

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куда сходить на выходных в ташкенте топ 10 интересных мероприятий выставка фотохудожников, игра в импровизацию и премьера балета. куда сходить на выходных в ташкенте читайте в подборке sputnik