https://uz.sputniknews.ru/20230204/natovskie-postavki-ne-sozdayut-perevesa-v-polzu-vsu---video-32004166.html
Натовские поставки не создают перевеса в пользу ВСУ - видео
Натовские поставки не создают перевеса в пользу ВСУ - видео
Военный обозреватель Александр Хроленко в новом выпуске программы "Время Ч" объясняет, почему натовские поставки не создают перевеса в пользу ВСУ.
2023-02-04T19:14+0500
2023-02-04T19:14+0500
2023-02-04T19:14+0500
видео
всу
поставки
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По его словам, оптимистичное развитие событий на фронте у России наблюдается не только в Артемовске (Бахмуте), но уже и на других направлениях.Сейчас схожая обстановка в Угледаре: продолжается охват города, вытесняются украинские подразделения. Есть продвижения и на Запорожском направлении. Там освободили более 160 кв.км, более 7 населенных пунктов.Зачем Британия просит Украину не использовать свои танки в "неуспешных" операциях? Почему воздушный шар из Китая вызвал переполох в США? На каких направлениях продвигается российская армия в зоне СВО?Об этом, и не только, - в новом выпуске программы "Время Ч".
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео натовские поставки как отражаются военный обозреватель александр хроленко всу время ч
видео натовские поставки как отражаются военный обозреватель александр хроленко всу время ч
Натовские поставки не создают перевеса в пользу ВСУ - видео
Военный обозреватель Александр Хроленко в новом выпуске программы "Время Ч" объясняет, почему натовские поставки не создают перевеса в пользу ВСУ.
По его словам, оптимистичное развитие событий на фронте у России наблюдается не только в Артемовске (Бахмуте), но уже и на других направлениях.
Сейчас схожая обстановка в Угледаре: продолжается охват города, вытесняются украинские подразделения. Есть продвижения и на Запорожском направлении. Там освободили более 160 кв.км, более 7 населенных пунктов.
“Это доказывает, что массовая мобилизация на Украине не переходит в "качество". И даже натовские поставки не создают перевеса в пользу ВСУ. Комичных сюжетов из-за этого на Западе много. В Британии, например, вспомнили, что отдали всю свою тяжелую самоходную артиллерию Киеву. Теперь они в спешке ищут, какими аналогами заместить полное отсутствие артиллерии, ведь замена на новые артустановки британского производства возможна только с 2029 года", — говорит он.
Зачем Британия просит Украину не использовать свои танки в "неуспешных" операциях? Почему воздушный шар из Китая вызвал переполох в США? На каких направлениях продвигается российская армия в зоне СВО?
Об этом, и не только, - в новом выпуске программы "Время Ч".