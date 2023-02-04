https://uz.sputniknews.ru/20230204/natovskie-postavki-ne-sozdayut-perevesa-v-polzu-vsu---video-32004166.html

Натовские поставки не создают перевеса в пользу ВСУ - видео

Натовские поставки не создают перевеса в пользу ВСУ - видео

Военный обозреватель Александр Хроленко в новом выпуске программы "Время Ч" объясняет, почему натовские поставки не создают перевеса в пользу ВСУ.

2023-02-04T19:14+0500

2023-02-04T19:14+0500

2023-02-04T19:14+0500

видео

всу

поставки

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По его словам, оптимистичное развитие событий на фронте у России наблюдается не только в Артемовске (Бахмуте), но уже и на других направлениях.Сейчас схожая обстановка в Угледаре: продолжается охват города, вытесняются украинские подразделения. Есть продвижения и на Запорожском направлении. Там освободили более 160 кв.км, более 7 населенных пунктов.Зачем Британия просит Украину не использовать свои танки в "неуспешных" операциях? Почему воздушный шар из Китая вызвал переполох в США? На каких направлениях продвигается российская армия в зоне СВО?Об этом, и не только, - в новом выпуске программы "Время Ч".

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видео натовские поставки как отражаются военный обозреватель александр хроленко всу время ч