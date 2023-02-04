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Посол КНР завершает дипмиссию в Узбекистане
Посол КНР завершает дипмиссию в Узбекистане
И.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял посла Китая Цзян Янь, завершающую свою пятилетнюю дипломатическую миссию в республике.
2023-02-04T15:16+0500
2023-02-04T15:16+0500
2023-02-04T15:16+0500
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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Посол Китая Цзян Янь завершает дипломатическую миссию в Узбекистане, сообщает министерство иностранных дел Узбекистана.Накануне ее принял глава МИД Бахтиёр Саидов. На встрече была с удовлетворением отмечена деятельность и вклад посла в отношения между Узбекистаном и Китаем.Отмечено, что благодаря доверительному диалогу и совместным усилиям Глав двух государств, сегодня узбекско-китайские связи вышли на беспрецедентно высокий уровень, приобрели системный и интенсивный характер. Расширяются культурно-гуманитарные, научные и образовательные контакты.Цзян Янь, в свою очередь, выразил благодарность за всестороннюю поддержку со стороны Узбекистана в ее работе в качестве главы дипломатического представительства Китая в Узбекистане.Посол Китая Цзян Янь осуществляла свою деятельность в Узбекистане в течение пяти лет. Ранее она также работала в посольствах Китая в России и Казахстане.
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посол кнр китай дипломатическая миссия узбекистан министр иностранных дел респулика
посол кнр китай дипломатическая миссия узбекистан министр иностранных дел респулика
Посол КНР завершает дипмиссию в Узбекистане
И.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял посла Китая Цзян Янь, завершающую свою пятилетнюю дипломатическую миссию в республике.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Посол Китая Цзян Янь завершает дипломатическую миссию в Узбекистане, сообщает министерство иностранных дел Узбекистана.
Накануне ее принял глава МИД Бахтиёр Саидов. На встрече была с удовлетворением отмечена деятельность и вклад посла в отношения между Узбекистаном и Китаем.
Отмечено, что благодаря доверительному диалогу и совместным усилиям Глав двух государств, сегодня узбекско-китайские связи вышли на беспрецедентно высокий уровень, приобрели системный и интенсивный характер. Расширяются культурно-гуманитарные, научные и образовательные контакты.
Цзян Янь, в свою очередь, выразил благодарность за всестороннюю поддержку со стороны Узбекистана в ее работе в качестве главы дипломатического представительства Китая в Узбекистане.
“Попросил ее передать самые искренние пожелания моему другу, Его Превосходительству Цинь Гану, министру иностранных дел Китайской Народной Республики", - написал Саидов в своем Telegram-канале.
Посол Китая Цзян Янь осуществляла свою деятельность в Узбекистане в течение пяти лет. Ранее она также работала в посольствах Китая в России и Казахстане.