https://uz.sputniknews.ru/20230204/posol-knr-zavershaet-dipmissiyu-v-uzbekistane-32001925.html

Посол КНР завершает дипмиссию в Узбекистане

Посол КНР завершает дипмиссию в Узбекистане

И.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял посла Китая Цзян Янь, завершающую свою пятилетнюю дипломатическую миссию в республике.

2023-02-04T15:16+0500

2023-02-04T15:16+0500

2023-02-04T15:16+0500

политика

кнр

узбекистан

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/04/32000618_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c63eb477b5cfbc93ec78c53422c099aa.jpg

ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Посол Китая Цзян Янь завершает дипломатическую миссию в Узбекистане, сообщает министерство иностранных дел Узбекистана.Накануне ее принял глава МИД Бахтиёр Саидов. На встрече была с удовлетворением отмечена деятельность и вклад посла в отношения между Узбекистаном и Китаем.Отмечено, что благодаря доверительному диалогу и совместным усилиям Глав двух государств, сегодня узбекско-китайские связи вышли на беспрецедентно высокий уровень, приобрели системный и интенсивный характер. Расширяются культурно-гуманитарные, научные и образовательные контакты.Цзян Янь, в свою очередь, выразил благодарность за всестороннюю поддержку со стороны Узбекистана в ее работе в качестве главы дипломатического представительства Китая в Узбекистане.Посол Китая Цзян Янь осуществляла свою деятельность в Узбекистане в течение пяти лет. Ранее она также работала в посольствах Китая в России и Казахстане.

кнр

узбекистан

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

посол кнр китай дипломатическая миссия узбекистан министр иностранных дел респулика