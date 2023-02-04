https://uz.sputniknews.ru/20230204/posolstvo-rossii-prodoljit-vydavat-zagranpasporta-novogo-pokoleniya-32002774.html

Посольство России продолжит выдавать загранпаспорта нового поколения

Посольство России продолжит выдавать загранпаспорта нового поколения

В посольстве России в Узбекистане продолжают прием документов на загранпаспорта с электронным носителем, несмотря на то, что на территории страны их выдача приостановлена.

2023-02-04T17:14+0500

2023-02-04T17:14+0500

2023-02-04T17:14+0500

общество

посольство россии в узбекистане

паспорт

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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Посольство России в Узбекистане, после приостановки выдачи новых загранпаспортов на территории РФ, продолжает прием документов на их оформление в прежнем режиме, сообщает пресс-служба дипмиссии. В четверг портал "Госуслуги" начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака. Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что при наличии заявления на загранпаспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на пять лет. Загранпаспорт нового образца — биометрический, его срок службы рассчитан на 10 лет. На титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. Как сообщал ряд региональных СМИ, оформить паспорт нового образца невозможно из-за нехватки в текущий момент чипов.

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посольство россии в узбекистане загранспорта нового поколения можно ли получить где