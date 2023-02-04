https://uz.sputniknews.ru/20230204/posolstvo-rossii-prodoljit-vydavat-zagranpasporta-novogo-pokoleniya-32002774.html
Посольство России продолжит выдавать загранпаспорта нового поколения
Посольство России продолжит выдавать загранпаспорта нового поколения
В посольстве России в Узбекистане продолжают прием документов на загранпаспорта с электронным носителем, несмотря на то, что на территории страны их выдача приостановлена.
2023-02-04T17:14+0500
2023-02-04T17:14+0500
2023-02-04T17:14+0500
общество
посольство россии в узбекистане
паспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1b/21955785_0:112:3245:1937_1920x0_80_0_0_9086654396c0dd1e6d4af7f83687ef37.jpg
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Посольство России в Узбекистане, после приостановки выдачи новых загранпаспортов на территории РФ, продолжает прием документов на их оформление в прежнем режиме, сообщает пресс-служба дипмиссии. В четверг портал "Госуслуги" начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака. Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что при наличии заявления на загранпаспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на пять лет. Загранпаспорт нового образца — биометрический, его срок службы рассчитан на 10 лет. На титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. Как сообщал ряд региональных СМИ, оформить паспорт нового образца невозможно из-за нехватки в текущий момент чипов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1b/21955785_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_c2de69dd1a59d8cc53e8ab90776703c9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
посольство россии в узбекистане загранспорта нового поколения можно ли получить где
посольство россии в узбекистане загранспорта нового поколения можно ли получить где
Посольство России продолжит выдавать загранпаспорта нового поколения
В посольстве России в Узбекистане продолжают прием документов на загранпаспорта с электронным носителем, несмотря на то, что на территории РФ их выдача приостановлена.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik.
Посольство России в Узбекистане, после приостановки выдачи новых загранпаспортов на территории РФ, продолжает прием документов на их оформление в прежнем режиме, сообщает
пресс-служба дипмиссии.
В четверг портал "Госуслуги" начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака.
Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что при наличии заявления на загранпаспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на пять лет.
"В связи с появившейся информацией о приостановке со 2 февраля приема документов на оформление биометрических загранпаспортов нового поколения в многофункциональных центрах на территории России сообщаем, что консульский отдел посольства продолжает прием документов по данному вопросу в штатном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Загранпаспорт нового образца — биометрический, его срок службы рассчитан на 10 лет. На титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.
Как сообщал ряд региональных СМИ, оформить паспорт нового образца невозможно из-за нехватки в текущий момент чипов.