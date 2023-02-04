https://uz.sputniknews.ru/20230204/rossiya-lidiruet-po-importu-uzbekskix-televizorov-32002342.html
Россия лидирует по импорту узбекских телевизоров
Россия лидирует по импорту узбекских телевизоров
В прошлом году Россия стала лидером по импорту телевизоров из Узбекистана. За полгода он вырос в 7,5 раза.
2023-02-04T16:08+0500
2023-02-04T16:08+0500
2023-02-04T16:08+0500
общество
импорт
телевизор
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Узбекистан в 2022 году увеличил экспорт телевизоров в 2,2 раза - до 237,1 тысячи единиц, сообщает агентство статистики республики.В основном это произошло за счет резкого роста поставок в Россию во втором полугодии. Таким образом, экспорт увеличился в 2,2 раза. По данным агентства, среди стран-импортеров узбекистанских телевизоров первое место занимает Россия – 146,7 тысячи единиц, или 61,8% от всего экспорта из республики. При этом поставки техники на российский рынок стали резко расти с весны прошлого года и за вторую половину 2022 года увеличились в 7,5 раза - до 129,2 тысячи против всего 17,5 тысячи в первой половине прошлого года. В тройку основных покупателей этой продукции по итогам года также вошли Азербайджан (47,8 тысячи единиц) и Казахстан (24,7 тысячи).
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россия кто покупает узбекские телевизоры где продаются можно купить сколько импортирует покупает завозит россия рост импорта экспорта
россия кто покупает узбекские телевизоры где продаются можно купить сколько импортирует покупает завозит россия рост импорта экспорта
Россия лидирует по импорту узбекских телевизоров
В прошлом году Россия стала лидером по импорту телевизоров из Узбекистана. За полгода он вырос в 7,5 раза.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Узбекистан в 2022 году увеличил экспорт телевизоров в 2,2 раза - до 237,1 тысячи единиц, сообщает агентство статистики республики.
В основном это произошло за счет резкого роста поставок в Россию во втором полугодии.
"В январе-декабре 2022 года Узбекистан экспортировал 237,1 тысячи телевизоров на сумму 23,4 миллиона долларов. Экспорт телевизоров увеличился на 129,5 тысячи единиц по сравнению с соответствующим периодом 2021 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале статведомства.
Таким образом, экспорт увеличился в 2,2 раза.
По данным агентства, среди стран-импортеров узбекистанских телевизоров первое место занимает Россия – 146,7 тысячи единиц, или 61,8% от всего экспорта из республики.
При этом поставки техники на российский рынок стали резко расти с весны прошлого года и за вторую половину 2022 года увеличились в 7,5 раза - до 129,2 тысячи против всего 17,5 тысячи в первой половине прошлого года.
В тройку основных покупателей этой продукции по итогам года также вошли Азербайджан (47,8 тысячи единиц) и Казахстан (24,7 тысячи).