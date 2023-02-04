https://uz.sputniknews.ru/20230204/rossiya-lidiruet-po-importu-uzbekskix-televizorov-32002342.html

Россия лидирует по импорту узбекских телевизоров

Россия лидирует по импорту узбекских телевизоров

В прошлом году Россия стала лидером по импорту телевизоров из Узбекистана. За полгода он вырос в 7,5 раза.

2023-02-04T16:08+0500

2023-02-04T16:08+0500

2023-02-04T16:08+0500

общество

импорт

телевизор

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Узбекистан в 2022 году увеличил экспорт телевизоров в 2,2 раза - до 237,1 тысячи единиц, сообщает агентство статистики республики.В основном это произошло за счет резкого роста поставок в Россию во втором полугодии. Таким образом, экспорт увеличился в 2,2 раза. По данным агентства, среди стран-импортеров узбекистанских телевизоров первое место занимает Россия – 146,7 тысячи единиц, или 61,8% от всего экспорта из республики. При этом поставки техники на российский рынок стали резко расти с весны прошлого года и за вторую половину 2022 года увеличились в 7,5 раза - до 129,2 тысячи против всего 17,5 тысячи в первой половине прошлого года. В тройку основных покупателей этой продукции по итогам года также вошли Азербайджан (47,8 тысячи единиц) и Казахстан (24,7 тысячи).

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