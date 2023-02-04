https://uz.sputniknews.ru/20230204/rossiya-prizyvaet-evropu-nakazat-vinovnyx-v-sojjenii-korana-32003146.html
Россия призывает Европу наказать виновных в сожжении Корана
Россия призывает Европу наказать виновных в сожжении Корана
Совет Федерации призывает парламенты Европы публично осудить и наказать виновных в сожжении Корана, сообщила Валентина Матвиенко.
2023-02-04T18:07+0500
2023-02-04T18:07+0500
2023-02-04T18:07+0500
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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Совет Федерации призывает европейских парламентариев публично осудить и наказать виновных в надругательствах над религиозными реликвиями, наподобие сожжения Корана в Швеции, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Матвиенко отдельно отметила, что "особенно возмущает отсутствие адекватной реакции на действия экстремистов со стороны правительств и парламентов европейских государств". Она подчеркнула, что "Россия — уникальная страна, в которой на протяжении веков мирно и с уважением друг к другу живут люди различных национальностей и вероисповеданий". Ультраправый активист датчанин Расмус Палудан 21 января сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции, а 27 января он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий. Ранее спикер Совфеда поручила профильным комитетам подготовить предложение с осуждением сожжения Корана с Швеции. По ее словам, подобные акции - это кощунство, преступление и разжигание национальной розни.
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как отреагировала россия сожжение корана наказать виновных совет федерации парламент европы публично осудить валентина матвиенко
как отреагировала россия сожжение корана наказать виновных совет федерации парламент европы публично осудить валентина матвиенко
Россия призывает Европу наказать виновных в сожжении Корана
Совет Федерации призывает парламенты Европы публично осудить и наказать виновных в сожжении Корана, сообщила Валентина Матвиенко.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Совет Федерации призывает европейских парламентариев публично осудить и наказать виновных в надругательствах над религиозными реликвиями, наподобие сожжения Корана в Швеции, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить действия радикальных экстремистов как проявление религиозной нетерпимости и принять меры по защите права мусульман и представителей других религий на свободу вероисповедания, а также привлечь виновных в провокациях к ответственности", - написала она в своем Telegram-канале.
Матвиенко отдельно отметила, что "особенно возмущает отсутствие адекватной реакции на действия экстремистов со стороны правительств и парламентов европейских государств".
"Вызывает неприятие попустительство радикалам со стороны правоохранительных органов и местных властей", - заключила спикер.
Она подчеркнула, что "Россия — уникальная страна, в которой на протяжении веков мирно и с уважением друг к другу живут люди различных национальностей и вероисповеданий".
"И надругательство над Кораном шокирует не только мусульман, но и представителей всех конфессий России", - добавила Матвиенко.
Ультраправый активист датчанин Расмус Палудан 21 января сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции, а 27 января он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании.
Аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.
Ранее спикер Совфеда поручила профильным комитетам подготовить предложение с осуждением сожжения Корана с Швеции. По ее словам, подобные акции - это кощунство, преступление и разжигание национальной розни.