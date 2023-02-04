https://uz.sputniknews.ru/20230204/rossiya-prizyvaet-evropu-nakazat-vinovnyx-v-sojjenii-korana-32003146.html

Россия призывает Европу наказать виновных в сожжении Корана

Россия призывает Европу наказать виновных в сожжении Корана

Совет Федерации призывает парламенты Европы публично осудить и наказать виновных в сожжении Корана, сообщила Валентина Матвиенко.

2023-02-04T18:07+0500

2023-02-04T18:07+0500

2023-02-04T18:07+0500

россия

европа

коран

парламент

валентина матвиенко

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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Совет Федерации призывает европейских парламентариев публично осудить и наказать виновных в надругательствах над религиозными реликвиями, наподобие сожжения Корана в Швеции, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Матвиенко отдельно отметила, что "особенно возмущает отсутствие адекватной реакции на действия экстремистов со стороны правительств и парламентов европейских государств". Она подчеркнула, что "Россия — уникальная страна, в которой на протяжении веков мирно и с уважением друг к другу живут люди различных национальностей и вероисповеданий". Ультраправый активист датчанин Расмус Палудан 21 января сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции, а 27 января он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий. Ранее спикер Совфеда поручила профильным комитетам подготовить предложение с осуждением сожжения Корана с Швеции. По ее словам, подобные акции - это кощунство, преступление и разжигание национальной розни.

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