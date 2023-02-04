https://uz.sputniknews.ru/20230204/turkmenistan-pomojet-uzbekistanu-s-gazom-32002064.html

Туркменистан поможет Узбекистану с газом

Туркменистан поможет Узбекистану с газом

Туркменистан отправит в Узбекистан газ в качестве дружественной помощи. Соответствующее решение принял президент Бердымухамедов. О точном объеме не сообщается.

2023-02-04T12:09+0500

2023-02-04T12:09+0500

2023-02-04T12:09+0500

общество

туркменистан

узбекистан

газ

помощь

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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Туркменистан безвозмездно отправит в Узбекистан сжиженный газ в качестве дружественной помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на русскоязычную газету правительства "Нейтральный Туркменистан". Соответствующее распоряжение, на заседании правительства по видеосвязи по итогам первого месяца 2023 года, дал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Какой объем сжиженного газа будет отправлен в Узбекистан, не сообщается.

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