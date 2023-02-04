https://uz.sputniknews.ru/20230204/turkmenistan-pomojet-uzbekistanu-s-gazom-32002064.html
Туркменистан поможет Узбекистану с газом
Туркменистан поможет Узбекистану с газом
Туркменистан отправит в Узбекистан газ в качестве дружественной помощи. Соответствующее решение принял президент Бердымухамедов. О точном объеме не сообщается.
2023-02-04T12:09+0500
2023-02-04T12:09+0500
2023-02-04T12:09+0500
общество
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узбекистан
газ
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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Туркменистан безвозмездно отправит в Узбекистан сжиженный газ в качестве дружественной помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на русскоязычную газету правительства "Нейтральный Туркменистан". Соответствующее распоряжение, на заседании правительства по видеосвязи по итогам первого месяца 2023 года, дал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Какой объем сжиженного газа будет отправлен в Узбекистан, не сообщается.
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туркменистан узбекистан помощь газ сколько отправит как поможет помог сколько отправит
туркменистан узбекистан помощь газ сколько отправит как поможет помог сколько отправит
Туркменистан поможет Узбекистану с газом
Туркменистан отправит в Узбекистан газ в качестве дружественной помощи. Соответствующее решение принял президент Бердымухамедов. О точном объеме не сообщается.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik.
Туркменистан безвозмездно отправит в Узбекистан сжиженный газ в качестве дружественной помощи, сообщает РИА Новости
со ссылкой на русскоязычную газету правительства "Нейтральный Туркменистан".
Соответствующее распоряжение, на заседании правительства по видеосвязи по итогам первого месяца 2023 года, дал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
"Президент Туркменистана подписал распоряжение, согласно которому госконцерну "Туркменгаз" предписано безвозмездно передать Республике Узбекистан соответствующий объём сжиженного газа в качестве дружественной и братской помощи", - говорится в сообщении.
Какой объем сжиженного газа будет отправлен в Узбекистан, не сообщается.