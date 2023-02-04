https://uz.sputniknews.ru/20230204/uzbekistan-zakupit-v-rossii-esche-50-tys-tonn-benzina-32001344.html
Узбекистан закупит в России еще 50 тыс тонн бензина
Узбекистан закупит в России еще 50 тыс тонн бензина
"Узбекнефтегаз" в феврале закупит в России еще 50 тыс тонн бензина Аи-80 в дополнение к уже начатому в январе импорту.
2023-02-04T14:11+0500
2023-02-04T14:11+0500
2023-02-04T14:11+0500
общество
узбекистан
бензин
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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. "Узбекнефтегаз" в феврале закупит еще 50 тысяч тонн бензина Аи-80 у российской "Татнефти" для удовлетворения внутреннего спроса в зимний период, сообщили РИА Новости в субботу в узбекистанской компании. Отмечается, что в январе у российской компании уже было закуплено 50 тысяч тонн топлива этой марки. Оно поступило в продажу на АЗС узбекистанского холдинга.В конце января республика начали импорт бензина Аи-80 из России. Поставщиками выступают "Газпромнефть", "Татнефть", ряд частных структур. В стране вырос на него спрос на фоне резких холодов и ограничения работы автомобильных газовых заправок. По расчетам "Узбекнефтегаза", потребность в самом дешевом в стране бензине Аи-80 в настоящее время на внутреннем рынке составляет 8 тысяч тонн ежедневно. При этом местное производство может обеспечить порядка 4,5 тысячи тонн, нехватка покрывается за счет импорта, в частности из РФ. На этой неделе с уходом холодов в стране вновь заработали газозаправки, около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе. В декабре министерство энергетики Узбекистана сообщало, что подписало соглашение о поставке 300 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Узбекистан, а также соглашение о транзите 300 тысяч тонн российской нефти в 2023 году. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана, которые сегодня не полностью загружены, составляет около 10 миллионов тонн. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам прошлого года выросла на 1,8%, до 787,8 тысячи тонн.
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узбекистан россия бензин когда закупит какой сколько узбекнефтегаз февраль аи-80 в январе импорт
узбекистан россия бензин когда закупит какой сколько узбекнефтегаз февраль аи-80 в январе импорт
Узбекистан закупит в России еще 50 тыс тонн бензина
"Узбекнефтегаз" в феврале закупит в России еще 50 тыс тонн бензина Аи-80 в дополнение к уже начатому в январе импорту.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik.
"Узбекнефтегаз" в феврале закупит еще 50 тысяч тонн бензина Аи-80 у российской "Татнефти" для удовлетворения внутреннего спроса в зимний период, сообщили РИА Новости
в субботу в узбекистанской компании.
Отмечается, что в январе у российской компании уже было закуплено 50 тысяч тонн топлива этой марки. Оно поступило в продажу на АЗС узбекистанского холдинга.
В конце января республика начали импорт бензина Аи-80 из России. Поставщиками выступают "Газпромнефть", "Татнефть", ряд частных структур. В стране вырос на него спрос на фоне резких холодов и ограничения работы автомобильных газовых заправок.
По расчетам "Узбекнефтегаза", потребность в самом дешевом в стране бензине Аи-80 в настоящее время на внутреннем рынке составляет 8 тысяч тонн ежедневно. При этом местное производство может обеспечить порядка 4,5 тысячи тонн, нехватка покрывается за счет импорта, в частности из РФ.
На этой неделе с уходом холодов в стране вновь заработали газозаправки, около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе.
В декабре министерство энергетики Узбекистана сообщало, что подписало соглашение о поставке 300 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Узбекистан, а также соглашение о транзите 300 тысяч тонн российской нефти в 2023 году.
Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана, которые сегодня не полностью загружены, составляет около 10 миллионов тонн. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам прошлого года выросла на 1,8%, до 787,8 тысячи тонн.