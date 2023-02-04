https://uz.sputniknews.ru/20230204/v-namangane-naydeny-tysyacheletnie-damasskie-mechi-32004482.html
В Намангане найдены тысячелетние дамасские мечи
В Намангане найдены тысячелетние дамасские мечи
В Ахсикенте найдены редкие монеты, древние настенные росписи периода Караханидов и тысячелетние дамасские мечи.
2023-02-04T20:06+0500
2023-02-04T20:06+0500
2023-02-04T20:06+0500
общество
наманган
монеты
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. На территории городища Ахсикент в Туракурганском районе Наманганской области обнаружили редкие монеты, древние настенные росписи периода Караханидов и тысячелетние дамасские мечи, сообщает областной хокимият.В июле 2022 года исследователи Национального археологического центра Академии наук Узбекистана обнаружили на территории этого городища настенные росписи периода Караханидского государства.Также в ходе исследований специалисты обнаружили древние гравюры, вырезанные по ганчу и глине.
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наманган дамасские мечи найдены ахсикент редкие монеты находки росписи караханиды
наманган дамасские мечи найдены ахсикент редкие монеты находки росписи караханиды
В Намангане найдены тысячелетние дамасские мечи
В Ахсикенте найдены редкие монеты, древние настенные росписи периода Караханидов и тысячелетние дамасские мечи.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik.
На территории городища Ахсикент в Туракурганском районе Наманганской области обнаружили редкие монеты, древние настенные росписи периода Караханидов и тысячелетние дамасские мечи, сообщает
областной хокимият.
“Мы удивлены, что здесь найдены знаменитые мечи и их родиной является именно Ахсикент. В китайских источниках написано, что ворота города Ахсикент были построены из золота. Среди местных жителей ходят слухи, что эти ворота находятся где-то на дне реки Сырдарья. Легенды, конечно, основаны на исторических фактах”, — говорится в сообщении.
В июле 2022 года исследователи Национального археологического центра Академии наук Узбекистана обнаружили на территории этого городища настенные росписи периода Караханидского государства.
Также в ходе исследований специалисты обнаружили древние гравюры, вырезанные по ганчу и глине.