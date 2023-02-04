В Намангане найдены тысячелетние дамасские мечи

“Мы удивлены, что здесь найдены знаменитые мечи и их родиной является именно Ахсикент. В китайских источниках написано, что ворота города Ахсикент были построены из золота. Среди местных жителей ходят слухи, что эти ворота находятся где-то на дне реки Сырдарья. Легенды, конечно, основаны на исторических фактах”, — говорится в сообщении.