https://uz.sputniknews.ru/20230204/vrach-rasskazala-o-vliyanii-moroza-na-koju-i-sposobax-ee-zaschitit-31996319.html

Врач рассказала о влиянии мороза на кожу и способах ее защитить

Врач рассказала о влиянии мороза на кожу и способах ее защитить

Как минимизировать негативное влияние морозов на кожу и обезопасить ее - читайте в нашем материале.

2023-02-04T08:01+0500

2023-02-04T08:01+0500

2023-02-04T08:01+0500

это интересно

врач

кожа

мороз

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Из-за воздействия низких температур и снега кожа становится раздраженной и шелушащейся и нуждается в увлажнении. О некоторых других последствиях влияния мороза на эпидермис рассказала дерматолог центра "СМ-Косметология" Мария Васильева.По словам врача, под воздействием минусовых температур в коже начинают вырабатываться специальные сигнальные молекулы — цитокины, повышающие чувствительность и регулирующие такие сосудистые реакции, как сужение и расширение поверхностных капилляров. В свою очередь, при их сужении кожа лица испытывает недостаток приносимых кровью питательных веществ, также нарушается ее теплообмен. И из-за того, что эпидермис лишен собственного кровоснабжения и "питается" только за счет сосудистого сплетения дермы, он повреждается первым.Также в качестве действенного способа защитить кожу Васильева назвала замену привычного средства для умывания на более мягкое. Она посоветовала отдать предпочтение вариантам, не содержащим спирт, ацетон и сильнодействующие поверхностно-активные вещества (ПАВы). Это позволит избежать повреждения защитного барьера кожи. Также на ночь можно и нужно использовать увлажняющие кремы, а питательные варианты оставить на утро.Еще один негативный эффект от воздействия мороза, резкого ветра и снежных кристаллов на кожу лица — раздражение. Дерматолог добавила, что особенно чувствительны к агрессивному воздействию погодных условий губы, не имеющие сальных желез.

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Sputnik Узбекистан

врач рассказала о влиянии мороза на кожу и способах ее защитить как минимизировать негативное влияние морозов на кожу и обезопасить ее читайте в нашем материале