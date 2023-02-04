https://uz.sputniknews.ru/20230204/vrach-rasskazala-o-vliyanii-moroza-na-koju-i-sposobax-ee-zaschitit-31996319.html
Врач рассказала о влиянии мороза на кожу и способах ее защитить
Врач рассказала о влиянии мороза на кожу и способах ее защитить
Как минимизировать негативное влияние морозов на кожу и обезопасить ее - читайте в нашем материале.
2023-02-04T08:01+0500
2023-02-04T08:01+0500
2023-02-04T08:01+0500
это интересно
врач
кожа
мороз
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Из-за воздействия низких температур и снега кожа становится раздраженной и шелушащейся и нуждается в увлажнении. О некоторых других последствиях влияния мороза на эпидермис рассказала дерматолог центра "СМ-Косметология" Мария Васильева.По словам врача, под воздействием минусовых температур в коже начинают вырабатываться специальные сигнальные молекулы — цитокины, повышающие чувствительность и регулирующие такие сосудистые реакции, как сужение и расширение поверхностных капилляров. В свою очередь, при их сужении кожа лица испытывает недостаток приносимых кровью питательных веществ, также нарушается ее теплообмен. И из-за того, что эпидермис лишен собственного кровоснабжения и "питается" только за счет сосудистого сплетения дермы, он повреждается первым.Также в качестве действенного способа защитить кожу Васильева назвала замену привычного средства для умывания на более мягкое. Она посоветовала отдать предпочтение вариантам, не содержащим спирт, ацетон и сильнодействующие поверхностно-активные вещества (ПАВы). Это позволит избежать повреждения защитного барьера кожи. Также на ночь можно и нужно использовать увлажняющие кремы, а питательные варианты оставить на утро.Еще один негативный эффект от воздействия мороза, резкого ветра и снежных кристаллов на кожу лица — раздражение. Дерматолог добавила, что особенно чувствительны к агрессивному воздействию погодных условий губы, не имеющие сальных желез.
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MIA „Rosiya Segodnya“
врач рассказала о влиянии мороза на кожу и способах ее защитить как минимизировать негативное влияние морозов на кожу и обезопасить ее читайте в нашем материале
врач рассказала о влиянии мороза на кожу и способах ее защитить как минимизировать негативное влияние морозов на кожу и обезопасить ее читайте в нашем материале
Врач рассказала о влиянии мороза на кожу и способах ее защитить
Как минимизировать негативное влияние морозов на кожу и обезопасить ее - читайте в нашем материале.
Из-за воздействия низких температур и снега кожа становится раздраженной и шелушащейся и нуждается в увлажнении. О некоторых других последствиях влияния мороза на эпидермис рассказала
дерматолог центра "СМ-Косметология" Мария Васильева.
По словам врача, под воздействием минусовых температур в коже начинают вырабатываться специальные сигнальные молекулы — цитокины, повышающие чувствительность и регулирующие такие сосудистые реакции, как сужение и расширение поверхностных капилляров. В свою очередь, при их сужении кожа лица испытывает недостаток приносимых кровью питательных веществ, также нарушается ее теплообмен. И из-за того, что эпидермис лишен собственного кровоснабжения и "питается" только за счет сосудистого сплетения дермы, он повреждается первым.
"Главная проблема, с которой сталкивается большинство людей зимой, — это сухость и шелушение кожи, что обусловлено не только низкими температурами на улице, но и сухим воздухом в доме в период отопления. В этот период в домашнем уходе стоит отдать предпочтение липидовосполняющим кремам. Их лучше наносить после душа перед сном, так как после водных процедур кожа наполняется влагой и последующее использование крема поможет избежать ее обезвоживания", - рассказала специалист.
Также в качестве действенного способа защитить кожу Васильева назвала замену привычного средства для умывания на более мягкое. Она посоветовала отдать предпочтение вариантам, не содержащим спирт, ацетон и сильнодействующие поверхностно-активные вещества (ПАВы). Это позволит избежать повреждения защитного барьера кожи. Также на ночь можно и нужно использовать увлажняющие кремы, а питательные варианты оставить на утро.
Еще один негативный эффект от воздействия мороза, резкого ветра и снежных кристаллов на кожу лица — раздражение. Дерматолог добавила, что особенно чувствительны к агрессивному воздействию погодных условий губы, не имеющие сальных желез.
"Находясь на улице, не следует облизывать губы и нужно чаще пользоваться восстанавливающим бальзамом. На кожу лица за 30–40 минут до выхода на улицу лучше наносить защитные увлажняющие кремы с пленкообразующим действием, в составе которых приветствуется гиалуроновая кислота, натуральные масла, небольшое количество глицерина. В условиях агрессивных морозов дополнительно защитить кожу помогут прикрывание лица шарфом из натуральных тканей или маской и ношение варежек", - подчеркнула дерматолог.