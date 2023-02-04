https://uz.sputniknews.ru/20230204/zamedlit-starenie-vozmojno-pri-pomoschi-vsego-trex-produktov-32005445.html

Замедлить старение возможно при помощи всего трех продуктов

Замедлить старение возможно при помощи всего трех продуктов

Врач Ирина Стражеско рассказала какие продукты помогут замедлить старение организма. Мяса среди них нет.

2023-02-04T22:00+0500

2023-02-04T22:00+0500

2023-02-04T22:00+0500

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старение

врач

мясо

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Замдиректора по трансляционной медицине РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Ирина Стражеско рассказала, что в основе старения и возрастных заболеваний лежит хроническое воспаление, причиной которого являются ожирение и накопление старых клеток в организме, пишет РИА Новости.По ее словам, разрушению этих старых клеток способствуют вещества-сенолитики, которые содержатся, например, в яблоках, клубнике и луке. А не допустить ожирения помогают правильное питание и физическая активность.Даже если в роду нет долгожителей, всегда можно изменить образ жизни, от которого на 75% зависит то, насколько долго вы будете жить, уверяет она.Специалист также отметила, что не стоит слепо следовать рекомендациям по правильному питанию. В частности не всем пойдет на пользу полный отказ от употребления мяса.

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2023

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