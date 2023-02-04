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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Замедлить старение возможно при помощи всего трех продуктов
Замедлить старение возможно при помощи всего трех продуктов
Врач Ирина Стражеско рассказала какие продукты помогут замедлить старение организма. Мяса среди них нет.
2023-02-04T22:00+0500
2023-02-04T22:00+0500
это интересно
старение
врач
мясо
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Замдиректора по трансляционной медицине РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Ирина Стражеско рассказала, что в основе старения и возрастных заболеваний лежит хроническое воспаление, причиной которого являются ожирение и накопление старых клеток в организме, пишет РИА Новости.По ее словам, разрушению этих старых клеток способствуют вещества-сенолитики, которые содержатся, например, в яблоках, клубнике и луке. А не допустить ожирения помогают правильное питание и физическая активность.Даже если в роду нет долгожителей, всегда можно изменить образ жизни, от которого на 75% зависит то, насколько долго вы будете жить, уверяет она.Специалист также отметила, что не стоит слепо следовать рекомендациям по правильному питанию. В частности не всем пойдет на пользу полный отказ от употребления мяса.
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как замедлить старение организма какие продукты помогут как мясо влияет на организм врач советы что есть
как замедлить старение организма какие продукты помогут как мясо влияет на организм врач советы что есть

Замедлить старение возможно при помощи всего трех продуктов

22:00 04.02.2023
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКлубника.
Клубника. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
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Врач Ирина Стражеско рассказала какие продукты помогут замедлить старение организма. Мяса среди них нет.
Замдиректора по трансляционной медицине РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Ирина Стражеско рассказала, что в основе старения и возрастных заболеваний лежит хроническое воспаление, причиной которого являются ожирение и накопление старых клеток в организме, пишет РИА Новости.
По ее словам, разрушению этих старых клеток способствуют вещества-сенолитики, которые содержатся, например, в яблоках, клубнике и луке. А не допустить ожирения помогают правильное питание и физическая активность.

"Для каждого человека настройку питания важно производить исходя из его особенностей. Всем можно дать только общие рекомендации – натуральные продукты, в основном растительного происхождения, умеренная калорийность", — говорит врач.

Даже если в роду нет долгожителей, всегда можно изменить образ жизни, от которого на 75% зависит то, насколько долго вы будете жить, уверяет она.
Специалист также отметила, что не стоит слепо следовать рекомендациям по правильному питанию. В частности не всем пойдет на пользу полный отказ от употребления мяса.
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