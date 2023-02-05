https://uz.sputniknews.ru/20230205/chem-otvetit-rossiya-na-embargo-nefteproduktov---video-32006884.html
Чем ответит Россия на эмбарго нефтепродуктов - видео
Чем ответит Россия на эмбарго нефтепродуктов - видео
Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич в новом выпуске программы "О чем другие молчат" объясняет, почему санкции не повлияют на объемы добычи и переработки российской нефти.
2023-02-05T11:12+0500
2023-02-05T11:12+0500
2023-02-05T11:12+0500
видео
эмбарго
нефть
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По его словам, ряд западных агентств провел приблизительный анализ того, что сейчас имеется в торговом флоте России. Из 9 тыс танкеров с нефтепродуктами в мире за последние пару месяцев около 900 судов замечены в операциях с российской нефтью и нефтепродуктами.Автор передачи Марат Касем по-прежнему находится в рижской тюрьме. В пятницу появилась информация, что журналиста подвергают пыткам и содержат в условиях антисанитарии.В программе Марата временно заменяет его коллега Павел Антонов.
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видео как чем ответит россия на эмбарго нефти эксперт по энергетики борис марцинкевич программа о чем другие молчат почему санкции не повлияют на добычу переработку российской нефти
видео как чем ответит россия на эмбарго нефти эксперт по энергетики борис марцинкевич программа о чем другие молчат почему санкции не повлияют на добычу переработку российской нефти
Чем ответит Россия на эмбарго нефтепродуктов - видео
Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич в новом выпуске программы "О чем другие молчат" объясняет, почему санкции не повлияют на объемы добычи и переработки российской нефти.
По его словам, ряд западных агентств провел приблизительный анализ того, что сейчас имеется в торговом флоте России. Из 9 тыс танкеров с нефтепродуктами в мире за последние пару месяцев около 900 судов замечены в операциях с российской нефтью и нефтепродуктами.
“Отслеживание тщательное: есть и спутниковое наблюдение, и данные по портам, вплоть до перегрузок из борта на борт в море. Если их наблюдения соответствуют действительности, то заявление министра энергетики РФ о том, что санкции на объемы добычи и переработки не повлияют, подтверждается", — говорит эксперт.
Автор передачи Марат Касем по-прежнему находится в рижской тюрьме. В пятницу появилась информация
, что журналиста подвергают пыткам и содержат в условиях антисанитарии.
В программе Марата временно заменяет его коллега Павел Антонов.