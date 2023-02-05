https://uz.sputniknews.ru/20230205/kakoy-zavtrak-opasen-dlya-serdtsa--vrach-22236308.html

Какой завтрак опасен для сердца – врач

Какой завтрак опасен для сердца – врач

Определенное сочетание продуктов на завтрак перегружает поджелудочную железу и вредит сердечно-сосудистой системе.

2023-02-05T07:00+0500

2023-02-05T07:00+0500

2023-02-05T07:00+0500

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порок сердца

врач

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Привычная для многих еда на завтрак – бутерброды или тосты с маслом и сыром – оказались опасными для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на блог гастроэнтеролога Сергея Вялова.По словам врача, такое сочетание продуктов перегружает поджелудочную железу, что ведет к развитию панкреатита – дело в том, что избыток жирной пищи вызывает заброс желчи в потоки поджелудочной.Более того, регулярное употребление бутербродов в пищу по утрам вредно и для сердечно-сосудистой системы: животный жир повышает уровень холестерина и триглицеридов в крови, из-за этого быстрее развивается атеросклероз.Однако совсем исключать бутерброды из рациона питания не стоит, считает Вялов. Главное – умеренное и сбалансированное питание, сочетающее как животную, так и растительную пищу.Читайте также:Не только полезная, но и вредная: кому нельзя есть хурму >>

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