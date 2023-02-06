https://uz.sputniknews.ru/20230206/glavnyy-onkolog-rossii-andrey-kaprin-priletel-tashkent-32018952.html

Главный онколог России Андрей Каприн прилетел в Ташкент

Главный онколог России Андрей Каприн прилетел в Ташкент

В рамках визита он встретится с президентом Академии наук Узбекистана, врачами и студентами.

2023-02-06T10:52+0500

2023-02-06T10:52+0500

2023-02-06T11:49+0500

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ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Директор Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн прибыл в Ташкент, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В рамках визита Каприн встретиться с президентом Академии наук Республики Узбекистан Бехзодом Юлдашевым и представителями учреждений в области ядерной медицины.Он также посетит Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии, Институт иммунологии и геномики человека, где встретится с врачами и студентами.Андрей Каприн специализируется на хирургическом лечении заболеваний мочевого пузыря, почек, предстательной железы. Он также является президентом Ассоциации директоров и институтов онкологии и рентгенрадиологии стран СНГ и Евразии.Каприн является соавтором в 450 работ, издал 3 монографии и 4 учебных пособия. За весомый вклад в развитие российского здравоохранения был удостоен государственных наград.Напомним, в 2021 году специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии совместно с ведущим российским врачом-онкологом провели сложнейшую хирургическую операцию по реконструкции тазового кольца индивидуальным эндопротезом.Врачам из Узбекистана тогда помогал коллега из России — руководитель Московского городского научно-практического центра опухолей костей, мягких тканей и кожи, профессор Эльмар Мусаев.Читайте также: Контейнеры здоровья: новые медпункты в Ташкенте – все адреса и карта

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узбекистан россия врач онколог академик директор московского научно-исследовательского онкологического института имени п.а. герцена главный онколог минздрава россии андрей каприн президент академии наук республики узбекистан бехзод юлдашев