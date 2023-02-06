https://uz.sputniknews.ru/20230206/informatsiya-ob-uzbekistantsax-postradavshix-v-turtsii-i-sirii-ne-postupala---mid-32023323.html

Информация об узбекистанцах, пострадавших в Турции и Сирии, не поступала - МИД

Информация об узбекистанцах, пострадавших в Турции и Сирии, не поступала - МИД

Министерство иностранных дел Узбекистана призвало граждан республики, проживающих в регионах, пострадавших от подземных толчков, при необходимости звонить в посольства.

2023-02-06T14:40+0500

2023-02-06T14:40+0500

2023-02-06T14:40+0500

происшествия

турция

сирия

узбекистан

мид узбекистана

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Информация о гражданах Узбекистана, пострадавших в результате землетрясения в Турции и Сирии, не поступала. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.Министерство иностранных дел Узбекистана также выразило соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы.Граждане Узбекистана, проживающие в Турции и Сирии, в случаях необходимости могут обратиться в дипломатические представительства республики:в Анкаре: тел.: +90-312-441-38-71, +90-312-441-17-46в Стамбуле: тел.: +90-212-323-20-37, +90-212-323-20-39.Ранее соболезнования в связи с землетрясением выразил также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.Число погибших превысило 500 человек, среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.Читайте также: Землетрясение в Турции: что известно к этому часу

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