https://uz.sputniknews.ru/20230206/zemletryasenie-v-turtsii-chto-izvestno-k-etomu-chasu-32023083.html

Землетрясение в Турции: что известно к этому часу

Землетрясение в Турции: что известно к этому часу

Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни не менее 500 человек.

2023-02-06T14:13+0500

2023-02-06T14:13+0500

2023-02-06T14:13+0500

в мире

землетрясение

турция

сирия

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.Подземные толчки привели к разрушениям в ряде турецких городов. Также известно о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6 баллов.Число погибших превысило 500 человек, среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями готовы вылететь в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий катастрофы.Читайте также: Мирзиёев выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции

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