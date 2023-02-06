https://uz.sputniknews.ru/20230206/zemletryasenie-v-turtsii-chto-izvestno-k-etomu-chasu-32023083.html
Землетрясение в Турции: что известно к этому часу
Землетрясение в Турции: что известно к этому часу
Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни не менее 500 человек.
2023-02-06T14:13+0500
2023-02-06T14:13+0500
2023-02-06T14:13+0500
в мире
землетрясение
турция
сирия
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.Подземные толчки привели к разрушениям в ряде турецких городов. Также известно о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6 баллов.Число погибших превысило 500 человек, среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями готовы вылететь в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий катастрофы.Читайте также: Мирзиёев выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции
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землетрясение турция сирия количество погибших пострадавших разрушения помощь в ликвидации мчс
землетрясение турция сирия количество погибших пострадавших разрушения помощь в ликвидации мчс
Землетрясение в Турции: что известно к этому часу
Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни не менее 500 человек.
ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.
Подземные толчки привели к разрушениям в ряде турецких городов. Также известно о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6 баллов.
Число погибших превысило 500 человек, среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.
Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями готовы вылететь в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий катастрофы.