https://uz.sputniknews.ru/20230206/mchs-uzbekistana-soobschilo-skolko-spasateley-otpravyatsya-v-turtsiyu-32029469.html
МЧС Узбекистана сообщило, сколько спасателей отправятся в Турцию
МЧС Узбекистана сообщило, сколько спасателей отправятся в Турцию
Помимо специалистов, республика отправит в зону бедствия три единицы спецтехники.
2023-02-06T17:42+0500
2023-02-06T17:42+0500
2023-02-06T17:42+0500
происшествия
турция
узбекистан
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мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Министерство чрезвычайных ситуаций Узбекистана отправит в Турцию 60 спасателей и три единицы спецтехники, сообщила пресс-служба министерства.По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в зону бедствия также отправят гуманитарную помощь.Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.Число погибших превысило 500 человек, среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Турции в связи с катастрофой.По данным МИД Узбекистана, информация о пострадавших в результате землетрясения узбекистанцах не поступала.Читайте также: Узбекистан отправит в Турцию гуманитарную помощь
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турция, узбекистан, мчс, мчс узбекистана
турция, узбекистан, мчс, мчс узбекистана
МЧС Узбекистана сообщило, сколько спасателей отправятся в Турцию
Помимо специалистов, республика отправит в зону бедствия три единицы спецтехники.
ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Министерство чрезвычайных ситуаций Узбекистана отправит в Турцию 60 спасателей и три единицы спецтехники, сообщила пресс-служба министерства.
По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в зону бедствия также отправят гуманитарную помощь.
Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.
Число погибших превысило 500 человек, среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Турции в связи с катастрофой.
По данным МИД Узбекистана, информация о пострадавших в результате землетрясения узбекистанцах не поступала.