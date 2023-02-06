https://uz.sputniknews.ru/20230206/mchs-uzbekistana-soobschilo-skolko-spasateley-otpravyatsya-v-turtsiyu-32029469.html

МЧС Узбекистана сообщило, сколько спасателей отправятся в Турцию

МЧС Узбекистана сообщило, сколько спасателей отправятся в Турцию

Помимо специалистов, республика отправит в зону бедствия три единицы спецтехники.

2023-02-06T17:42+0500

2023-02-06T17:42+0500

2023-02-06T17:42+0500

происшествия

турция

узбекистан

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мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Министерство чрезвычайных ситуаций Узбекистана отправит в Турцию 60 спасателей и три единицы спецтехники, сообщила пресс-служба министерства.По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в зону бедствия также отправят гуманитарную помощь.Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.Число погибших превысило 500 человек, среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Турции в связи с катастрофой.По данным МИД Узбекистана, информация о пострадавших в результате землетрясения узбекистанцах не поступала.Читайте также: Узбекистан отправит в Турцию гуманитарную помощь

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