https://uz.sputniknews.ru/20230206/uzbekistan-otpravit-v-turtsiyu-gumanitarnuyu-pomosch-32025387.html

Узбекистан отправит в Турцию гуманитарную помощь

Узбекистан отправит в Турцию гуманитарную помощь

Спасатели МЧС республики помогут ликвидировать последствия катастрофы.

2023-02-06T16:08+0500

2023-02-06T16:08+0500

2023-02-06T16:08+0500

происшествия

турция

узбекистан

шавкат мирзиёев

гуманитарная помощь

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Узбекистан отправит гуманитарную помощь в Турцию. Такое распоряжение дал президент республики Шавкат Мирзиёев.По поручению главы государства, группа спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций отправится в пострадавшие районы, чтобы помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщает пресс-служба президента.Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.Число погибших превысило 500 человек, среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Турции в связи с катастрофой.По данным МИД Узбекистана, информация о пострадавших в результате землетрясения узбекистанцах не поступала.Читайте также: Информация об узбекистанцах, пострадавших в Турции и Сирии, не поступала - МИД

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турция, узбекистан, шавкат мирзиёев, гуманитарная помощь, мчс узбекистана