https://uz.sputniknews.ru/20230206/uzbekistan-otpravit-v-turtsiyu-gumanitarnuyu-pomosch-32025387.html
Узбекистан отправит в Турцию гуманитарную помощь
Узбекистан отправит в Турцию гуманитарную помощь
Спасатели МЧС республики помогут ликвидировать последствия катастрофы.
2023-02-06T16:08+0500
2023-02-06T16:08+0500
2023-02-06T16:08+0500
происшествия
турция
узбекистан
шавкат мирзиёев
гуманитарная помощь
мчс узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/13/29260442_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_ccdce124604888b29224b4602fe9b184.jpg
ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Узбекистан отправит гуманитарную помощь в Турцию. Такое распоряжение дал президент республики Шавкат Мирзиёев.По поручению главы государства, группа спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций отправится в пострадавшие районы, чтобы помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщает пресс-служба президента.Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.Число погибших превысило 500 человек, среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Турции в связи с катастрофой.По данным МИД Узбекистана, информация о пострадавших в результате землетрясения узбекистанцах не поступала.Читайте также: Информация об узбекистанцах, пострадавших в Турции и Сирии, не поступала - МИД
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/13/29260442_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_cb22f375543605c253b0e265eaada467.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турция, узбекистан, шавкат мирзиёев, гуманитарная помощь, мчс узбекистана
турция, узбекистан, шавкат мирзиёев, гуманитарная помощь, мчс узбекистана
Узбекистан отправит в Турцию гуманитарную помощь
Спасатели МЧС республики помогут ликвидировать последствия катастрофы.
ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Узбекистан отправит гуманитарную помощь в Турцию. Такое распоряжение дал президент республики Шавкат Мирзиёев.
По поручению главы государства, группа спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций отправится в пострадавшие районы, чтобы помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщает
пресс-служба президента.
Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.
Число погибших превысило 500 человек, среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Турции в связи с катастрофой.
По данным МИД Узбекистана, информация о пострадавших в результате землетрясения узбекистанцах не поступала.