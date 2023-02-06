https://uz.sputniknews.ru/20230206/sablisty-iz-uzbekistana-zanyali-vtoroe-mesto-na-kubke-mira-32032015.html
Саблисты из Узбекистана заняли второе место на Кубке мира
Саблисты из Узбекистана заняли второе место на Кубке мира
Серебряная медаль принесла сборной команде 52 очка для мирового рейтинга. Благодаря этому команда поднялась на второе место таблицы. 06.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-06T18:33+0500
2023-02-06T18:33+0500
2023-02-06T18:33+0500
спорт
узбекистан
фехтование
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ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Узбекистанские атлеты заняли второе место на молодежном Кубке мира по фехтованию на саблях. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Турнир проходил в болгарском Пловдиве. В отборочных этапах узбекистанские саблисты одержали победу над представителями Великобритании и Румынии, в полуфинале - над сборной Египта.В финале узбекистанцы встретились со спортсменами из Франции и уступили им со счётом 42:45.Серебряная медаль принесла сборной команде 52 очка для мирового рейтинга. Благодаря этому команда поднялась на второе место таблицы. В свою очередь, женская команда республики по итогам турнира вошла в восьмерку лучших.Читайте также: Узбекистанцы взяли две "бронзы" на турнире "Большого шлема"
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узбекистан, фехтование
Саблисты из Узбекистана заняли второе место на Кубке мира
Серебряная медаль принесла сборной команде 52 очка для мирового рейтинга. Благодаря этому команда поднялась на второе место таблицы.
ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik.
Узбекистанские атлеты заняли второе место на молодежном Кубке мира по фехтованию на саблях. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Турнир проходил в болгарском Пловдиве. В отборочных этапах узбекистанские саблисты одержали победу над представителями Великобритании и Румынии, в полуфинале - над сборной Египта.
В финале узбекистанцы встретились со спортсменами из Франции и уступили им со счётом 42:45.
Серебряная медаль принесла сборной команде 52 очка для мирового рейтинга. Благодаря этому команда поднялась на второе место таблицы.
В свою очередь, женская команда республики по итогам турнира вошла в восьмерку лучших.