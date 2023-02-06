Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20230206/sablisty-iz-uzbekistana-zanyali-vtoroe-mesto-na-kubke-mira-32032015.html
Саблисты из Узбекистана заняли второе место на Кубке мира
Саблисты из Узбекистана заняли второе место на Кубке мира
Серебряная медаль принесла сборной команде 52 очка для мирового рейтинга. Благодаря этому команда поднялась на второе место таблицы. 06.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-06T18:33+0500
2023-02-06T18:33+0500
спорт
узбекистан
фехтование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/06/32031530_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_08f4d4d9de173a2b34389590b5ab7292.jpg
ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Узбекистанские атлеты заняли второе место на молодежном Кубке мира по фехтованию на саблях. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Турнир проходил в болгарском Пловдиве. В отборочных этапах узбекистанские саблисты одержали победу над представителями Великобритании и Румынии, в полуфинале - над сборной Египта.В финале узбекистанцы встретились со спортсменами из Франции и уступили им со счётом 42:45.Серебряная медаль принесла сборной команде 52 очка для мирового рейтинга. Благодаря этому команда поднялась на второе место таблицы. В свою очередь, женская команда республики по итогам турнира вошла в восьмерку лучших.Читайте также: Узбекистанцы взяли две "бронзы" на турнире "Большого шлема"
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/06/32031530_6:0:1273:950_1920x0_80_0_0_99c0974ddf83491e1eada703155d90a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, фехтование
узбекистан, фехтование

Саблисты из Узбекистана заняли второе место на Кубке мира

18:33 06.02.2023
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекские саблисты стали вторыми на Кубке мира и поднялись на вторую строчку в мировом рейтинге.
Узбекские саблисты стали вторыми на Кубке мира и поднялись на вторую строчку в мировом рейтинге. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Серебряная медаль принесла сборной команде 52 очка для мирового рейтинга. Благодаря этому команда поднялась на второе место таблицы.
ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Узбекистанские атлеты заняли второе место на молодежном Кубке мира по фехтованию на саблях. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Турнир проходил в болгарском Пловдиве. В отборочных этапах узбекистанские саблисты одержали победу над представителями Великобритании и Румынии, в полуфинале - над сборной Египта.
В финале узбекистанцы встретились со спортсменами из Франции и уступили им со счётом 42:45.
Серебряная медаль принесла сборной команде 52 очка для мирового рейтинга. Благодаря этому команда поднялась на второе место таблицы.
В свою очередь, женская команда республики по итогам турнира вошла в восьмерку лучших.
Читайте также: Узбекистанцы взяли две "бронзы" на турнире "Большого шлема"
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0