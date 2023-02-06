https://uz.sputniknews.ru/20230206/v-regionax-uzbekistana-poyavitsya-bolshe-xalyalnyx-restoranov-32021710.html
В регионах Узбекистана появится больше халяльных ресторанов
В регионах Узбекистана появится больше халяльных ресторанов
Точки общепита начнут получать специальные сертификаты от Всемирного халяльного комитета.
2023-02-06T12:39+0500
2023-02-06T12:39+0500
2023-02-06T12:44+0500
туризм
узбекистан
халяль
общепит
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ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Точки общественного питания в Узбекистане будут получать специальные сертификаты на соответствие стандарту "халал", сообщает корреспондент Sputnik.Владельцы кафе и ресторанов в регионах начнут получать сертификаты уже в феврале. Для этого заведение должно пройти проверку на соответствие требованиям стандарта "халал".Он добавил, что интерес к халяльной еде объясняется стремлением узбекистанцев к здоровому питанию.Напомним, в Узбекистане активно развивается направление зиёрат-туризма – это путешествие по местам, значимым для мусульманской культуры. В рамках таких туров для паломников организаторы зиёрат-путешествий создают особую комфортную среду, размещая их в отелях по стандартам халяль, а также предоставляя халяльное питание. Поэтому работа по сертификации общественных заведений по стандарту "халал" имеет особое значение.Это направление туризма перспективно, поскольку 3,5 тысячи туристических объектов в стране имеют непосредственное отношение к исламу. В основном они находятся в Бухаре, Самарканде и Ташкенте.Читайте также: Мекка далеко — Узбекистан рядом: как страна привлекает паломников из ближнего зарубежья
узбекистан
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Анна Желиховская
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31934761_0:0:641:640_100x100_80_0_0_295ccdae1a2204d81df694e49753883e.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31934761_0:0:641:640_100x100_80_0_0_295ccdae1a2204d81df694e49753883e.jpg
узбекистан сертификат халяль халал точки общественного питания заведения всемирный халяльный комитет министерство туризма и культурного наследия туризм зиёрат паломнический туризм
узбекистан сертификат халяль халал точки общественного питания заведения всемирный халяльный комитет министерство туризма и культурного наследия туризм зиёрат паломнический туризм
В регионах Узбекистана появится больше халяльных ресторанов
12:39 06.02.2023 (обновлено: 12:44 06.02.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Точки общепита начнут получать специальные сертификаты от Всемирного халяльного комитета.
ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik
. Точки общественного питания в Узбекистане будут получать специальные сертификаты на соответствие стандарту "халал", сообщает корреспондент Sputnik
.
Владельцы кафе и ресторанов в регионах начнут получать сертификаты уже в феврале. Для этого заведение должно пройти проверку на соответствие требованиям стандарта "халал".
"Его предоставит Всемирный халяльный комитет совместно с Министерством туризма и культурного наследия, а также хокимиятами областей", - уточнил заместитель председателя Всемирного халяльного комитета Батыр Мирзагалиев.
Он добавил, что интерес к халяльной еде объясняется стремлением узбекистанцев к здоровому питанию.
Напомним, в Узбекистане активно развивается направление зиёрат-туризма – это путешествие по местам, значимым для мусульманской культуры. В рамках таких туров для паломников организаторы зиёрат-путешествий создают особую комфортную среду, размещая их в отелях по стандартам халяль, а также предоставляя халяльное питание. Поэтому работа по сертификации общественных заведений по стандарту "халал" имеет особое значение.
Это направление туризма перспективно, поскольку 3,5 тысячи туристических объектов в стране имеют непосредственное отношение к исламу. В основном они находятся в Бухаре, Самарканде и Ташкенте.