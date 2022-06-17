https://uz.sputniknews.ru/20220617/mekka-daleko-uzbekistan-ryadom-kak-strana-privlekaet-palomnikov-iz-blijnego-zarubejya-25398170.html

Мекка далеко, Узбекистан рядом: как страна привлекает паломников из ближнего зарубежья

Мекка далеко, Узбекистан рядом: как страна привлекает паломников из ближнего зарубежья

Какую выгоду зиёрат-туризм может принести экономике Узбекистана - читайте в материале Sputnik.

2022-06-17T21:15+0500

2022-06-17T21:15+0500

2022-06-17T21:15+0500

общество

мекка

узбекистан

паломничество

туризм

экономика

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Узбекистан возлагает большие надежды на сферу туризма – с начала года страну уже посетило более миллиона человек. По прогнозам Министерства туризма республики, до конца года количество туристов может дойти до 4,5 млн человек.Для чего в основном посещают Узбекистан туристы? Кто-то – знакомиться со страной впервые, а кто-то планирует отдых в Узбекистане не в первый раз и заинтересован в специализированных турах.Как рассказывал эксперт по туризму Николай Сербин в интервью Sputnik ранее, большой популярностью пользуются шопинг-туры. Однако данное направление, по его словам, развивалось "испокон веков", учитывая древнее искусство производства шелка.А вот направление зиёрат-туризма среди туристов сейчас набирает обороты. Какую выгоду оно может принести экономике Узбекистана и почему страна получила сразу две награды на саммите "Halal In Travel" - читайте в материале Sputnik.Что такое зиёрат-туризм?Зиёрат-туризм, также известный как паломнический или религиозный туризм – это путешествия по местам, значимым для мусульманской культуры. Например, по мемориальным комплексам и святыням. В рамках таких туров для паломников организаторы зиёрат-путешествий создают особую комфортную среду, размещая их в отелях по стандартам халяль, а также предоставляя халяльное питание.Почему Узбекистан обладает потенциалом для развития зиёрат-туризма? Достаточно привести в ответе одну цифру – 3,5 тысячи туристических объектов в стране имеют непосредственное отношение к исламу. В основном они находятся в Бухаре, Самарканде и Ташкенте.Сегмент туристов-мусульман по всему миру тем временем растет – по данным CrescentRating, группы, специализирующейся на мусульманском туризме, к 2026 году на планете будет насчитываться 230 млн туристов, исповедующих ислам. Десять программ, миллионы возможностейНедавно Узбекистан получил сразу две награды в Сингапуре, на саммите "HalalIn Travel", посвященному развитию мусульманского туристического рынка. Как рассказал корреспонденту Sputnik руководитель департамента по развитию паломнического туризма Министерства туризма и культурного наследия Джахонгир Саидов, премии достались Узбекистану благодаря многочисленным изменениям в области туризма.Говоря о визах, стоит отметить, что в Узбекистане появилась особая категория виз – паломническая, или Piligrim visa. Ее выдают сроком до двух месяцев по заявкам субъектов туристической деятельности и Комитета по делам религий.Привлекать паломников стремятся и частные лица – к примеру, в Узбекистане увеличилось число ресторанов с наличием сертификата "халяль". Кроме этого, появились специалисты по мусульманскому туризму и среди экскурсоводов.На данный момент Узбекистан предлагает более десяти зиёрат-программ, знакомящих туристов с исламским культурным наследием страны. Элементарная аналитика показывает, что они могут обеспечить страны миллионы туристов.Ставка на соседейНа кого делает ставку Узбекистан, развивая зиёрат-туризм? Разумеется, прежде всего на соседние государства. Во-первых, гражданам постсоветских стран не нужна виза в Узбекистан, во-вторых, им легко добраться в республику. Именно поэтому данные Госкомстата по турпотоку в Узбекистан за май текущего года выглядят следующим образом: больше всего майские праздники в стране провели казахстанцы (почти 170 тысяч путешественников из 503 тысяч туристов за месяц).На втором месте расположился Кыргызстан (141 тысяча человек), а на третьем – Таджикистан (116 тысяч человек). Активно посещали Узбекистан и россияне – 47,5 тысяч российских туристов выбрали в мае именно нашу страну.А теперь самое важное: во всех странах, отмеченных выше, проживает много мусульман, то есть потенциальная аудитория узбекистанских зиёрат-направлений. По данным Sputnik Азербайджан, по состоянию на 2022 год в Казахстане насчитывается более 13 млн человек, исповедующих ислам, в Кыргызстане – почти 4,7 млн человек, в Таджикистане – 7,6.Весьма высоко мусульманское население и в России, где насчитывается порядка 20 млн граждан, исповедующих ислам. Возможно, поэтому с прошлого года Узбекистан активно развивает сотрудничество с Россией еще и по направлению зиёрат-туризма. Так, в 2021 году Узбекистан презентовал возможности паломнического туризма в Махачкале и Казани.В этом году власти Узбекистана обсуждали развитие сотрудничества (туризма в том числе) с главой Башкортостана Радием Хабировым. Условия для этого есть, ведь из главного города Башкортостана Уфы можно добраться до Узбекистана прямым авиарейсом.Важно, что UzAirways обеспечивает регулярное авиасообщение с российскими городами, где проживает много мусульман – Казанью, Оренбургом, Самарой. Все эти города могут обеспечить внушительное количество туристов для сферы паломнического туризма Узбекистана. Каков будет экономический эффект, если турпоток действительно сформируется, легко посчитать. По данным дагестанской телекомпании ННТ, средняя стоимость турпакета зиёрат-туризма в Узбекистане составляет $700. Если предположить, что хотя бы 1% мусульман из соседних стран купит по одному турпакету, Узбекистан получит около $350 млн.Читайте также:

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мекка, узбекистан, паломничество, туризм, экономика