https://uz.sputniknews.ru/20230206/zapad-nachal-boyatsya-rasplaty-za-sodeyannoe-32026304.html

Запад начал бояться расплаты за содеянное

Запад начал бояться расплаты за содеянное

Популярнейшей темой последних дней на Западе стало обсуждение озвучиваемых из Москвы угроз миру и жизни государственных деятелей. 06.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-06T16:59+0500

2023-02-06T16:59+0500

2023-02-06T16:59+0500

колумнисты

нато

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/19/31699530_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_840f4e58e7c51c4f1246cc608d3a2bca.jpg

Сначала, неделю назад, об этом заговорил Борис Джонсон, который поведал, что Владимир Путин грозил ракетами Лондону и ему лично в телефонном разговоре, пишет колумнист РИА Новости.Правда, заход бывшего британского премьера, всеми силами стремящегося вернуться к власти, оказался не очень удачным, потому что со всех сторон посыпались комментарии, прямо или косвенно обвинившие его во лжи. Вчера в копилку добавилось два заметных мнения. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что российский президент никогда "не угрожал ни ему, ни Германии". А параллельно с этим бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал увлекательную историю о том, как он по просьбе Владимира Зеленского обратился к Путину и тот дал слово, что украинского президента не убьют.Из России все эти инсайды и обсуждения кажутся несколько странными. Путин уже больше двух десятилетий известен своей приверженностью традициям дипломатической и внешнеполитической деятельности, а также чрезвычайной выдержанностью в высказываниях, тем более в беседах с иностранными коллегами. Соответственно, вся эта суета вокруг реальных и мнимых слов российского лидера выглядит каким-то цирком, особенно непонятным в силу явной остроты данной темы для Запада. Во всяком случае, в последние годы она в том или ином виде всплывает все чаще, что свидетельствует о ее болезненности для тамошней политики.Объяснение данному феномену видится простым: Запад смотрится в зеркало — и то, что он там видит, все больше его пугает.Нередко встречается мнение, что все эти внешнеполитические правила и нормы — пустые и бессмысленные церемонии, никому на самом деле не нужные. Это неверно. Точнее, часть дипломатического протокола действительно носит уже во многом ритуальный характер, но в своей основе выработанные за столетия правила являются своеобразной техникой безопасности международных отношений, и, как любая ТБ, они писаны кровью.Именно поэтому во внешней политике испокон веков придавалось такое значение выверенности формулировок — потому что за слова всегда приходилось платить, причем очень дорого. Именно поэтому возник целый свод норм, который, на поверхностный взгляд, может показаться ненужным и даже глупым.Решение о танках для Украины стало неонацистским посланием ГерманииНапример, почему нельзя (нецелесообразно, опасно) убивать главу другого государства, если ваши страны враждуют и даже воюют?Ну, во-первых, в большинстве случаев это просто бессмысленно, потому что освободившееся место займет другой человек, который почти наверняка продолжит прежний курс. Кстати, в этом смысле ситуация вокруг Зеленского чрезвычайно показательна. Он — типичнейший представитель украинских элит, которые с энтузиазмом монетизируют уничтожение собственной страны. Ну и какой смысл его устранять? Смерть Зеленского не решит для России никаких проблем, зато может создать дополнительные.А во-вторых, ответное возмездие может обрушиться лично на голову руководителя страны, организовавшей убийство, а то и на всю его семью. В прежние времена добраться до любого монарха или президента было не очень сложным делом, так что табу на убийство геополитических соперников было среди прочего и проявлением здравого смысла.И вот как раз эти сдерживающие факторы в какой-то момент совершенно перестали работать на Западе. Почему так получилось, в общем понятно — во многом это наследие колониальной и реалии неоколониальной системы. Значительную часть мира США и Европа в принципе не воспринимали — и не воспринимают до сих пор — как полноценные суверенные страны, и надо признать, что основания для пренебрежения у них были. Во всяком случае, те элиты зачастую демонстрировали явную государственную незрелость и жесткие внутренние противоречия. В результате мы имеем множество примеров из прошлого века, когда Запад инспирировал, а то и прямо организовывал перевороты и убийства национальных лидеров, чтобы им на смену пришли его собственные креатуры, проводившие "правильную" политику. При этом риска возмездия за подобные решения для западных руководителей практически не было — руки у потенциальных мстителей были коротки.С распадом двуполярной системы ситуация усугубилась. На глазах мира Запад три десятилетия воротил почти все, что хотел, не только с другими странами, но и с их лидерами. Физическое уничтожение неугодных иностранных государственных деятелей стало вполне себе обыденной и открытой практикой — от уморенного в Гааге Милошевича до зверски убитого Каддафи.Столь долгая безнаказанность сказалась и на публичной позиции, на риторике. Стало уже привычным, что представители Запада регулярно несут просто немыслимую по дипломатическим стандартам ересь, включая откровенную ложь (типа "пробирки Пауэлла", двадцатилетие которой отмечалось на днях) и прямые угрозы жизни в отношении лидера ядерной державы. Там реально отвыкли отвечать за свои слова, и Борис Джонсон в этом смысле является вполне типичным представителем такого подхода, который основывается на принципе "Мели, Емеля, твоя неделя".Впрочем, там имеются и более дальновидные люди, до которых начинает доходить, по какой опасной дороге пошел Запад. Ведь последние годы успехами в реализации данной политики особо хвастаться не приходится, причем даже в отношении стран, чьи элиты десятилетиями вроде бы были безропотными марионетками. Внезапно обнаружилось, что вне зависимости от политической и идеологической позиции сил, находящихся у власти, упорное "своеволие" проявляют государства и Латинской Америки, и Африки, и Юго-Восточной Азии, и Ближнего Востока. Тамошние элиты внезапно стали демонстрировать стремление к самостоятельности и очевидно возросшую государственную зрелость. Потуги же американцев и европейцев использовать привычные методы для решения проблем нередко оборачиваются еще худшими последствиями, как, например, при попытке военного переворота в Турции в 2016 году.А это заставляет задумываться, чем может закончиться подобное поведение для Запада, который по-прежнему действует как слон в посудной лавке. Он отказался от соблюдения базовых правил и норм международных отношений, он демонстративно нарушает все исторически сложившиеся табу мировой политики. Возникает закономерный вопрос: а будет ли мир соблюдать в отношении США и Старого Света те же самые принципы, когда окончательно уничтожит их гегемонию?Ничего удивительного, что отдельных представителей Запада пугает ответ, который они для себя нашли на этот вопрос, и они стараются сгладить разнузданность собственных коллег по лагерю.Читайте также: Вступают в силу эмбарго и потолок цен на нефтепродукты из России – что это значит?

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

нато, запад