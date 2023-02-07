https://uz.sputniknews.ru/20230207/sistema-energonadzora-pereydet-na-chrezvychaynyy-rejim-raboty-32076248.html
Система энергонадзора перейдет на чрезвычайный режим работы
Система энергонадзора перейдет на чрезвычайный режим работы
В Узбекистане внедрят новую систему усиления контроля и обеспечения законности в сфере энергетики. 07.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-07T14:57+0500
2023-02-07T14:57+0500
2023-02-07T14:57+0500
общество
энергетика
шавкат мирзиёев
совещание
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Власти Узбекистана в течение двух лет будут проводить работы "чрезвычайного порядка" по энергетическому контролю. Такое распоряжение дал президент Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном мерам по регулированию системы контроля в сфере энергоснабжения, сообщает пресс-служба главы государства.Участники совещания критически проанализировали проблемы в системе поставок и расчетов за энергоресурсы.С учетом этого президент дал распоряжение внедрить новую систему усиления контроля и обеспечения законности в сфере энергетики.Он также поставил задачу перевести систему энергонадзора на чрезвычайный режим работы сроком два года и дал поручение усовершенствовать работу Узэнергоинспекции и Бюро принудительного исполнения, внедрить новые подходы к регулированию подключения к сетям электричества и природного газа.Читайте также: Мирзиёев выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции
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энергетика, шавкат мирзиёев, совещание
энергетика, шавкат мирзиёев, совещание
Система энергонадзора перейдет на чрезвычайный режим работы
В Узбекистане внедрят новую систему усиления контроля и обеспечения законности в сфере энергетики.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik.
Власти Узбекистана в течение двух лет будут проводить работы "чрезвычайного порядка" по энергетическому контролю. Такое распоряжение дал президент Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном мерам по регулированию системы контроля в сфере энергоснабжения, сообщает
пресс-служба главы государства.
Участники совещания критически проанализировали проблемы в системе поставок и расчетов за энергоресурсы.
“Уровень хищений в сфере остается высоким. Только за декабрь прошлого года по более чем 12 тысячам случаев незаконного использования электроэнергии и газа выявлен ущерб на 600 млрд сумов. Отсутствует системный контроль за автомобильными газозаправочными станциями”, говорится в сообщении.
С учетом этого президент дал распоряжение внедрить новую систему усиления контроля и обеспечения законности в сфере энергетики.
Он также поставил задачу перевести систему энергонадзора на чрезвычайный режим работы сроком два года и дал поручение усовершенствовать работу Узэнергоинспекции и Бюро принудительного исполнения, внедрить новые подходы к регулированию подключения к сетям электричества и природного газа.