https://uz.sputniknews.ru/20230207/v-turtsii-pogibla-grajdanka-uzbekistana---mid-32074451.html

В Турции погибла гражданка Узбекистана - МИД

В Турции погибла гражданка Узбекистана - МИД

Еще несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

2023-02-07T13:19+0500

2023-02-07T13:19+0500

2023-02-07T13:30+0500

происшествия

турция

узбекистан

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. В результате землетрясения в Турции погибла гражданка Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики."С сожалением и глубокой печалью сообщаем, что по состоянию на 10.00ч. 7 февраля 2023 года (по ташкентскому времени) гражданка Узбекистана погибла в провинции Малатья в результате землетрясения. МИД Республики Узбекистан выражает свои соболезнования родным и близким погибшей", - говорится в сообщении.Еще четверо узбекистанцев числятся пропавшими без вести, идут работы по их поиску, сообщили в МИД.Спасатели из Узбекистана, направленные в район бедствия, приступили к поисково-спасательным работам в селе Овакент Хатайско области, где проживают более 10 тыс. этнических узбеков.Дипломатические представительства республики в Турции помогают своим соотечественникам перебраться из пострадавших районов в безопасные места и вернуться на родину.Как мы сообщали ранее, из района стихийного бедствия вывезли молодежную сборную республики по спортивной борьбе. Никто из спортсменов не пострадал.В Посольстве Узбекистана в Анкаре работает круглосуточный штаб, куда граждане страны могут обратиться по телефону +90-538-035-85-34.Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.По последним данным, число погибших в результате землетрясений на юге Турции возросло до 3381 человека, 20 436 получили ранения. Землетрясение затронуло также сирийские провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. Там погибли более 700 человек, пострадали 1430.Читайте также: Узбекистанских спортсменов вывезли из очага землетрясения

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гражданка узбекистана погибла землетрясение в турции пропали без вести поисково-спасательные работы спасатели мчс