https://uz.sputniknews.ru/20230207/vsu-ximichat-na-artemovskom-napravlenii--vozmezdie-neizbejno-32051279.html

ВСУ "химичат" на Артемовском направлении – возмездие неизбежно

ВСУ "химичат" на Артемовском направлении – возмездие неизбежно

Все попытки киевского режима и его кураторов из НАТО остановить продвижение российских войск в зоне СВО обречены на провал.

2023-02-07T10:06+0500

2023-02-07T10:06+0500

2023-02-07T10:06+0500

колумнисты

украина

спецоперация

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Количество уничтоженных в "бахмутской мясорубке" украинских военнослужащих переходит в качество: резко снижается боеспособность ВСУ, которую невозможно компенсировать ни валом "свежемобилизованных", ни применением химического оружия.Пытаясь изменить баланс сил на линии боевого соприкосновения, ВСУ готовы использовать запрещенные методы ведения войны. Представитель руководства ДНР Ян Гагин сегодня заявил о применении украинскими войсками химического оружия на Артемовском и Соледарском направлениях. Если наличие отравляющих веществ подтвердят специалисты войск РХБЗ, киевскому режиму придется ответить и за это военное преступление.Применение ВСУ "химии" против наступающих российских подразделений в Артемовске может быть актом отчаяния. Кольцо окружения все плотнее охватывает "бахмутскую фортецию", в которой средний срок жизни мобилизованного бойца ВСУ – четыре часа. Штурмовые подразделения российских войск и отряды ЧВК "Вагнер" продвигаются по северо-восточным и юго-восточным окраинам Артемовска/Бахмута, очищая от противника укрепленные городские кварталы.Вопреки приказам командования, украинские боевики не могут удерживать оборонительные позиции, и оставляют Артемовск – бегут. Ранее появилась информация о безвозвратных потерях ВСУ – 257 тысяч солдат и офицеров за 11 месяцев российской спецоперации. Кроме того, стало известно о гибели на Украине 2458 военнослужащих НАТО, в том числе 234 военных инструкторов из США. Сказки про американских "гуманитарных волонтеров" предназначены исключительно для западных обывателей. С каждым новым стволом натовского калибра, и очередным витком эскалации на украинском ТВД – сгущаются черные тучи неотвратимого возмездия над Вашингтоном, Брюсселем, Берлином и Варшавой.Главный киевский лицедей Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к населению подконтрольной территории вчера сообщил о подготовке Вооруженными силами РФ значительного наступления в середине февраля. Киевский режим пытается собрать к марту 200-тысячное войско для перелома негативной тенденции на "восточном фронте", и панически мобилизует всех подряд – в возрасте от 16 до 65 лет. Такой подход и смена министра обороны (на фоне коррупционного скандала в верхних эшелонах власти) – не обещают украинцам ничего хорошего. Суровый и неразборчивый в средствах начальник военной разведки генерал-майор Кирилл Буданов еще менее чувствителен к росту потерь ВСУ, нежели уходящий министр – гражданский адвокат Алексей Резников. Формирование восьми штурмовых бригад "гвардии наступления" под эгидой МВД и под командованием иностранных наемников отражает агонию украинской армии, и быстрее добьет мобилизационные ресурсы Киева.Зачем "держать Бахмут"Пентагон требует от Киева сохранить резервы, отвести войска на рубежи, подготовленные западнее Артемовска. Маниакальное стремление "офисных" обитателей Банковой положить десятки тысяч солдат ВСУ в "бахмутской фортеции" объясняется паническим ужасом, пониманием неотвратимости демилитаризации и денацификации. Зеленскому кажется, что методично истребляемая в Донбассе украинская армия каким-то чудесным образом защитит от краха уродливое марионеточное государство. Отсюда – предельное ужесточение карательного законодательства, "страх и ярость" на передовой, циничное безразличие киевского режима к жизни сотен тысяч украинцев. Офицер ВСУ из Артемовска/Бахмута сообщил изданию Politico: "Иногда оставление позиций становится единственным способом спасти личный состав от бессмысленной гибели. Если невозможно доставить боеприпасы… ваша боевая ценность сводится к нулю".Российские силы сегодня освободили село Николаевка, расположенное в двух километрах от города Славянск – это означает начало "разбора" мощнейшего Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ. Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск или Артемовск – география поражения войск противника не влияет на смысл поражения. После "демилитаризации" ВСУ на левом берегу Днепра российские силы смогут быстрее освободить столицу и западные регионы Украины.Когда станет по-настоящему горячо, помощь США и НАТО исчезнет – своя рубашка ближе к телу. Иллюзий здесь быть не должно. По информации Financial Times, новое, большое российское наступление начнется в ближайшие 10 дней – предположительно на юге ДНР и в западной части ЛНР (в районе городов Кременная и Лиман). Украина надеется на лучшее и готовится к худшему.Для попытки контрнаступления Киев требует у НАТО сотни танков, боевых машин пехоты, истребителей, а также боеприпасы большого калибра. Объемы и логистика западных поставок совершенно не отвечают запросам ВСУ. Издание Asia Times пришло к выводу, что украинская армия не сможет долго противостоять Вооруженным силам РФ, даже с учетом обещанного тяжелого вооружения стран НАТО: "Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России".Аналитический портал 19FortyFive дополнил картину: "Слепая вера Запада в силу оружия приводит к резкому росту угрозы прямой военной конфронтации между Россией и НАТО". Такую "веру" в могущество Запада – с обвинительным уклоном в отношении РФ – демонстрируют многие европейские политики. К примеру, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий совершенно не исключает начала Третьей мировой войны из-за конфликта на Украине. Высокопоставленные представители дряхлеющей "исключительности" США, опереточные герои ЕС и украинские комики из "95-го квартала" не готовы воспринимать реальность многополярного мира. Однако исход военных конфликтов решается не на сцене и не на площадках западных СМИ, а в стратегической системе координат. Вооруженные силы РФ безусловно доминируют на украинском ТВД, и в формате спецоперации российские ресурсы неисчерпаемы. "Могущественные" США и НАТО за минувшие семь десятилетий не одержали ни одной военной победы, и потому не способны научить победоносным действиям марионеточную украинскую армию.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg

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всу химичат на артемовском направлении возмездие неизбежно все попытки киевского режима и его кураторов из нато остановить продвижение российских войск в зоне сво обречены на провал