https://uz.sputniknews.ru/20230208/jitelyam-karakalpakstana-besplatno-otremontiruyut-kryshi-domov--32106271.html

Жителям Каракалпакстана бесплатно отремонтируют крыши домов

Жителям Каракалпакстана бесплатно отремонтируют крыши домов

На ремонтно-восстановительные работы потребуется 231,6 млрд. сумов. Деньги выделят все области Узбекистана и спонсоры.

2023-02-08T14:01+0500

2023-02-08T14:01+0500

2023-02-08T14:09+0500

общество

узбекистан

каракалпакстан

малоимущие граждане

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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Малоимущим жителям Каракалпакстана бесплатно отремонтируют крыши домов.Президент Шавкат Мирзиёев назначил глав регионов и столицы Узбекистана ответственными за ремонт жилых объектов в городах Нукус, Бозатов, Караузяк, Кегейли, Кунгирот, а также в Конлыкульском, Муйнакском, Нукусском, Тахиаташском, Тахтакопырском, Ходжалийском, Чимбайском и Шуманайском районах автономной республики.Специальная правительственная комиссия провела обследование и составила списки 21 094 домов, в которых необходимо провести ремонт крыши. Все дома принадлежат малообеспеченным семьям.Кроме того, в республике заново отстроят и восстановят 709 аварийных и ветхих домов; проведут песчано-грунтовые работы на двух тысячах километрах проселочных дорог.Всего на ремонтно-восстановительные работы потребуется 231,6 млрд. сумов. Деньги выделят все области Узбекистана и спонсоры.Для ускорения работ, заказчики могут привлекать подрядчиков и закупать стройматериалы без проведения электронных торгов.Ремонтно-восстановительные работы организованы в рамках Постановления Кабинета министров "О мерах по созданию достойных условий жизни и дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в Республике Каракалпакстан".Читайте также: Сотрудники следственных органов научатся бороться против пыток

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каракалпакстан узбекистан бесплатно отремонтируют крыши домов социальная поддержка малоимущих улучшение жилищных условий постановление кабинета министров