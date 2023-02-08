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Жителям Каракалпакстана бесплатно отремонтируют крыши домов
Жителям Каракалпакстана бесплатно отремонтируют крыши домов
На ремонтно-восстановительные работы потребуется 231,6 млрд. сумов. Деньги выделят все области Узбекистана и спонсоры.
2023-02-08T14:01+0500
2023-02-08T14:09+0500
общество
узбекистан
каракалпакстан
малоимущие граждане
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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Малоимущим жителям Каракалпакстана бесплатно отремонтируют крыши домов.Президент Шавкат Мирзиёев назначил глав регионов и столицы Узбекистана ответственными за ремонт жилых объектов в городах Нукус, Бозатов, Караузяк, Кегейли, Кунгирот, а также в Конлыкульском, Муйнакском, Нукусском, Тахиаташском, Тахтакопырском, Ходжалийском, Чимбайском и Шуманайском районах автономной республики.Специальная правительственная комиссия провела обследование и составила списки 21 094 домов, в которых необходимо провести ремонт крыши. Все дома принадлежат малообеспеченным семьям.Кроме того, в республике заново отстроят и восстановят 709 аварийных и ветхих домов; проведут песчано-грунтовые работы на двух тысячах километрах проселочных дорог.Всего на ремонтно-восстановительные работы потребуется 231,6 млрд. сумов. Деньги выделят все области Узбекистана и спонсоры.Для ускорения работ, заказчики могут привлекать подрядчиков и закупать стройматериалы без проведения электронных торгов.Ремонтно-восстановительные работы организованы в рамках Постановления Кабинета министров "О мерах по созданию достойных условий жизни и дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в Республике Каракалпакстан".Читайте также: Сотрудники следственных органов научатся бороться против пыток
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каракалпакстан узбекистан бесплатно отремонтируют крыши домов социальная поддержка малоимущих улучшение жилищных условий постановление кабинета министров
каракалпакстан узбекистан бесплатно отремонтируют крыши домов социальная поддержка малоимущих улучшение жилищных условий постановление кабинета министров

Жителям Каракалпакстана бесплатно отремонтируют крыши домов

14:01 08.02.2023 (обновлено: 14:09 08.02.2023)
© Sputnik / Дильшода РахматоваВывеска на въезде в Каракалпакстан
Вывеска на въезде в Каракалпакстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2023
© Sputnik / Дильшода Рахматова
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На ремонтно-восстановительные работы потребуется 231,6 млрд. сумов. Деньги выделят все области Узбекистана и спонсоры.
ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Малоимущим жителям Каракалпакстана бесплатно отремонтируют крыши домов.
Президент Шавкат Мирзиёев назначил глав регионов и столицы Узбекистана ответственными за ремонт жилых объектов в городах Нукус, Бозатов, Караузяк, Кегейли, Кунгирот, а также в Конлыкульском, Муйнакском, Нукусском, Тахиаташском, Тахтакопырском, Ходжалийском, Чимбайском и Шуманайском районах автономной республики.
Специальная правительственная комиссия провела обследование и составила списки 21 094 домов, в которых необходимо провести ремонт крыши. Все дома принадлежат малообеспеченным семьям.
Кроме того, в республике заново отстроят и восстановят 709 аварийных и ветхих домов; проведут песчано-грунтовые работы на двух тысячах километрах проселочных дорог.
Всего на ремонтно-восстановительные работы потребуется 231,6 млрд. сумов. Деньги выделят все области Узбекистана и спонсоры.
Для ускорения работ, заказчики могут привлекать подрядчиков и закупать стройматериалы без проведения электронных торгов.
Ремонтно-восстановительные работы организованы в рамках Постановления Кабинета министров "О мерах по созданию достойных условий жизни и дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в Республике Каракалпакстан".
Читайте также: Сотрудники следственных органов научатся бороться против пыток
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