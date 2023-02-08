https://uz.sputniknews.ru/20230208/sotrudniki-sledstvennyx-organov-nauchat-borotsya-protiv-pytok-32099626.html

Сотрудники следственных органов научатся бороться против пыток

Сотрудники следственных органов научатся бороться против пыток

В феврале в Узбекистане пройдет Неделя прав человека. А с 1 июня 2023 года ежегодно будет проходить Национальный конкурс "Образование и инновации в области прав и свобод человека".

2023-02-08T11:47+0500

2023-02-08T11:47+0500

2023-02-08T12:06+0500

общество

постановление

шавкат мирзиёев

права человека

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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Начиная с 1 марта 2023 года сотрудники органов, осуществляющих доследственную проверку, дознание, предварительное следствие, а также работники тюрем будут регулярно проходить краткосрочные учебные курсы по борьбе с применением пыток.Это предусматривает постановление об утверждении Национальной программы образования в области прав человека, подписанное президентом Шавкатом Мирзиёевым.Согласно программе, начиная с 2023-2024 учебного года, в системе профессионального и высшего образования появятся учебные и специальные курсы "Права человека", "Права женщин", "Права ребенка".В феврале пройдет Неделя прав человека. А с 1 июня 2023 года ежегодно будет проходить Национальный конкурс "Образование и инновации в области прав и свобод человека".Напомним, республика реализует четвертый этап Всемирной программы образования в области прав человека на 2020–2024 годы.В рамках реализации инициатив и предложений президента Узбекистана, выдвинутых на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и 46-й сессии Совета по правам человека, 5-6 декабря 2022 года в Самарканде прошел Глобальный форум "Образование в области прав человека".Читайте также: Предпринимателям временно приостановят начисление пеней по налоговому долгу

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права человека борьба с пытками следователи сотрудники тюрем неделя прав человека